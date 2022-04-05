Гайд по университету «Туран» — одному из самых крупных учебных заведений Казахстана

Университет «Туран» дает студентам широкий выбор специальностей и возможность получить двойной диплом. Собрали информацию, которая поможет вам узнать больше о вузе, выбрать программу и поступить.





Об университете

Университет «Туран» был основан в 1992 году в Алматы. Вуз стал одним из первых и самых крупных негосударственных вузов в Казахстане. В 2020 году он стал лауреатом конкурса премии Президента Казахстана «Алтын Сапа» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги».





Сегодня образовательная корпорация «Туран» объединяет школу-лицей, несколько колледжей и университетов в Алматы и Астане.

Основная задача — выработка профессиональных навыков у будущих специалистов. А главная миссия — воспитание культуры, образования и науки во благо общества.

«Туран» позиционирует себя как инновационно-предпринимательский университет. Поэтому вуз нацелен на подготовку профессионалов, ориентированных на лидерство, инновации, предпринимательство.

Девиз учебного заведения: «Для тех, кто верит в себя и стремится к успеху».

Среди ценностей: академическая свобода, ответственность и честность, объединение знаний и практических навыков, профессиональных и социальных компетенций, открытость в академической политике и во взаимоотношениях со всеми.

О программах

В университете обучают 31 специальности по бакалавриату, 16 — по магистратуре и 4 — по докторантуре. Всего в «Туране» четыре факультета:

На данном факультете учатся студенты гуманитарных наук и юриспруденции.

— «Психология»: бакалавриат, магистратура, докторантура

— «Юриспруденция»: бакалавриат, магистратура, докторантура

— «Туризм»: бакалавриат, магистратура

— «Связь с общественностью»: бакалавриат

— «Ресторанное дело и гостиничный бизнес»: бакалавриат

— «Регионоведение»: бакалавриат

— «Переводческое дело»: бакалавриат

— «Международные отношения:» бакалавриат, магистратура

— «Международное право», бакалавриат

— «Журналистика», бакалавриат, магистратура.

Экономический факультет готовит специалистов следующих направлений:

— «Учет и аудит»: бакалавриат, магистратура

— «Экономика»: бакалавриат, магистратура, докторантура

— «Финансы»: бакалавриат, магистратура, докторантура

— «Прикладная экономика и статистическое моделирование»: бакалавриат

— «Мировая экономика»: бакалавриат

— «Менеджмент»: бакалавриат, магистратура, докторантура

— «Маркетинг: бакалавриат, магистратура

— «Логистика»: бакалавриат

— «Информационные системы»: бакалавриат, магистратура

— «Интеллектуальная робототехника»: бакалавриат

— «Государственное и местное управление»: бакалавриат.

Факультет «Цифровые технологии и искусство» готовит будущих кадров технических и творческих сфер кино и телевидения, смежных направлений. Есть возможность получить образование по таким программам, как:

— «Программная инженерия»: бакалавриат

— «Радиотехника, электроника, телекоммуникации»: бакалавриат

— «Режиссура»: бакалавриат, магистратура

— «Операторское искусство»: бакалавриат, магистратура

— «Актерское искусство»: бакалавриат

— «Вычислительная техника и программное обеспечение»: бакалавриат, магистратура.

Высшая школа бизнеса STEM рассчитана только на студентов бакалавриата. Обучение проходит на английском языке по десяти направлениям:

— «Международные отношения»

— «Международное право»

— «Финансы»

— «Мировая экономика»

— «Ресторанное дело и гостиничный бизнес»

— «Логистика»

— «Маркетинг»

— «Учет и аудит»

— «Менеджмент»

— «Экономика».

Foundation — это центр довузовской подготовки, где будущие абитуриенты получают необходимые навыки и знания, чтобы успешно выпуститься из школы и поступить в вуз.

Запись проводится по следующим программам:

— курсы довузовской профильной подготовки учащихся

— курсы по подготовке к ЕНТ, КТА

— International program for foreigners

— Kinder MBA, Junior MBA, teen MBA

— школа программирования

— Turan toastmasters club.

О поступлении





Требования для кандидатов на программы бакалавриата:

Обязательные предметы для сдачи: математическая грамотность, история Казахстана, грамотность чтения. Со списком профильных предметов можно ознакомиться на сайте: turan.edu.kz

Для поступления на творческие специальности абитуриентам нужно сдать два предмета ЕНТ: «История Казахстана» и «Грамотность чтения», а также пройти экзамен внутри университета. К творческим специальностями относятся: «Журналистика», «Связь с общественностью», «Режиссура», «Операторское искусство», «Актерское искусство». Подробнее о видах экзаменов можно узнать по ссылке.

Проходной балл экзамена ЕНТ в университет «Туран» — 50, минимум 5 по каждому предмету. Если набрали больше, можно участвовать в конкурсе на грант.





После сдачи ЕНТ нужно сдать пакет документов. В него входят:

— документ о среднем или высшем образовании с приложением

— сертификат по итогам сдачи ЕНТ

— копия удостоверения личности

— медицинская справка формы 075-у и снимок флюорографии

— медицинская справка формы 063

— шесть фотографий 3х4.

Требования для кандидатов на программы магистратуры:

Абитуриент должен иметь степень бакалавра и сдать тесты:

— на знание одного из иностранных языков: французский, английский, немецкий

— по профилю групп образовательных программ

— на определение готовности к обучению на казахском или русском языке.

Прием кандидатов на докторантуру происходит на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

Также в университете действуют программы MBA — Master Of Business Administration и DBA — Doctor Of Business Administration. Здесь обучают практическим навыкам управленческой деятельности. Эти курсы подойдут для молодых специалистов и менеджеров среднего звена.

Студенческая и научная жизнь





Университет создает много возможностей для развития творческого, спортивного и академического потенциала студентов. Звание «Студент года» получают обучающиеся, которые демонстрируют высокие результаты. А звание — «Активист года» выдается наиболее активным учащимся. Также есть номинация «Прорыв года» среди лучших организаций.

При вузе действует комитет по делам молодежи — он помогает студентам реализовывать свои возможности, и студенческий совет, который может выдвигать на обсуждение важные вопросы.

Университет рассказывает новости, делится полезным контентом в своих социальных сетях:

— YouTube

— TikTok

— Instagram



— в газете «СТУДиЯ»

В университете есть множество студенческих организаций: от дебатного клуба до сообщества музыкантов.





Действует несколько научных площадок.

Основная работа «Центра коммерциализации научных результатов и инновационной деятельности» — проведение научных исследований преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов для получения новых знаний в областях: природы, общества, человека, в сфере технологий, экономики, культуры.

В центре «Предпринимательство и инновации» проводятся тренинги для совершенствования навыков в бизнес сфере.

«Центр Инновационного развития региона» занимается исследованием научно-прикладных задач для совершенствования инновационного развития региона и предпринимательской деятельности университета.

Кроме того, в вузе есть такие научные направления, как:

— НИИ права

— НИИ туризма

— Институт Мировой экономики и международных отношений

— Институт информатизации образования.

Что интересного в университете «Туран»





— университет занимает шестое место в рейтинге лучших вузов страны

— «Туран» — первое учреждение в Казахстане, которое было принято в ELA — Европейскую логистическую ассоциацию

— при учебном заведении действует Apple Digital Lab —цифровая лаборатория с новыми технологиями

— здесь действует система двойного диплома. В программе участвуют несколько университетов-партнеров из США, Германии, Венгрии, Польши, России, Турции и других стран

— это первый вуз в Казахстане, который присоединился к проекту Edurоam. Студенты и сотрудники университета могут пользоваться бесплатным Wi-Fi практически в любом вузе 54 стран мира под своим корпоративным логином.