Гайд по университету «Туран» — одному из самых крупных учебных заведений Казахстана

Университет «Туран» дает студентам широкий выбор специальностей и возможность получить двойной диплом. Собрали информацию, которая поможет вам узнать больше о вузе, выбрать программу и поступить.
Об университете
Университет «Туран» был основан в 1992 году в Алматы. Вуз стал одним из первых и самых крупных негосударственных вузов в Казахстане. В 2020 году он стал лауреатом конкурса премии Президента Казахстана «Алтын Сапа» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги».
Сегодня образовательная корпорация «Туран» объединяет школу-лицей, несколько колледжей и университетов в Алматы и Астане.
Основная задача — выработка профессиональных навыков у будущих специалистов. А главная миссия — воспитание культуры, образования и науки во благо общества.
«Туран» позиционирует себя как инновационно-предпринимательский университет. Поэтому вуз нацелен на подготовку профессионалов, ориентированных на лидерство, инновации, предпринимательство.
Девиз учебного заведения: «Для тех, кто верит в себя и стремится к успеху».
Среди ценностей: академическая свобода, ответственность и честность, объединение знаний и практических навыков, профессиональных и социальных компетенций, открытость в академической политике и во взаимоотношениях со всеми.
О программах
В университете обучают 31 специальности по бакалавриату, 16 — по магистратуре и 4 — по докторантуре. Всего в «Туране» четыре факультета:Гуманитарно-юридический факультет. На данном факультете учатся студенты гуманитарных наук и юриспруденции. Образовательные программы:
— «Психология»: бакалавриат, магистратура, докторантура
— «Юриспруденция»: бакалавриат, магистратура, докторантура
— «Туризм»: бакалавриат, магистратура
— «Связь с общественностью»: бакалавриат
— «Ресторанное дело и гостиничный бизнес»: бакалавриат
— «Регионоведение»: бакалавриат
— «Переводческое дело»: бакалавриат
— «Международные отношения:» бакалавриат, магистратура
— «Международное право», бакалавриат
— «Журналистика», бакалавриат, магистратура.
Экономический факультет готовит специалистов следующих направлений:
— «Учет и аудит»: бакалавриат, магистратура
— «Экономика»: бакалавриат, магистратура, докторантура
— «Финансы»: бакалавриат, магистратура, докторантура
— «Прикладная экономика и статистическое моделирование»: бакалавриат
— «Мировая экономика»: бакалавриат
— «Менеджмент»: бакалавриат, магистратура, докторантура
— «Маркетинг: бакалавриат, магистратура
— «Логистика»: бакалавриат
— «Информационные системы»: бакалавриат, магистратура
— «Интеллектуальная робототехника»: бакалавриат
— «Государственное и местное управление»: бакалавриат.
Факультет «Цифровые технологии и искусство» готовит будущих кадров технических и творческих сфер кино и телевидения, смежных направлений. Есть возможность получить образование по таким программам, как:
— «Программная инженерия»: бакалавриат
— «Радиотехника, электроника, телекоммуникации»: бакалавриат
— «Режиссура»: бакалавриат, магистратура
— «Операторское искусство»: бакалавриат, магистратура
— «Актерское искусство»: бакалавриат
— «Вычислительная техника и программное обеспечение»: бакалавриат, магистратура.
Высшая школа бизнеса STEM рассчитана только на студентов бакалавриата. Обучение проходит на английском языке по десяти направлениям:
— «Международные отношения»
— «Международное право»
— «Финансы»
— «Мировая экономика»
— «Ресторанное дело и гостиничный бизнес»
— «Логистика»
— «Маркетинг»
— «Учет и аудит»
— «Менеджмент»
— «Экономика».
Foundation — это центр довузовской подготовки, где будущие абитуриенты получают необходимые навыки и знания, чтобы успешно выпуститься из школы и поступить в вуз.
Запись проводится по следующим программам:
— курсы довузовской профильной подготовки учащихся
— курсы по подготовке к ЕНТ, КТА
— International program for foreigners
— Kinder MBA, Junior MBA, teen MBA
— школа программирования
— Turan toastmasters club.
О поступлении
Требования для кандидатов на программы бакалавриата:
Обязательные предметы для сдачи: математическая грамотность, история Казахстана, грамотность чтения. Со списком профильных предметов можно ознакомиться на сайте: turan.edu.kz
Для поступления на творческие специальности абитуриентам нужно сдать два предмета ЕНТ: «История Казахстана» и «Грамотность чтения», а также пройти экзамен внутри университета. К творческим специальностями относятся: «Журналистика», «Связь с общественностью», «Режиссура», «Операторское искусство», «Актерское искусство». Подробнее о видах экзаменов можно узнать по ссылке.
Проходной балл экзамена ЕНТ в университет «Туран» — 50, минимум 5 по каждому предмету. Если набрали больше, можно участвовать в конкурсе на грант.
После сдачи ЕНТ нужно сдать пакет документов. В него входят:
— документ о среднем или высшем образовании с приложением
— сертификат по итогам сдачи ЕНТ
— копия удостоверения личности
— медицинская справка формы 075-у и снимок флюорографии
— медицинская справка формы 063
— шесть фотографий 3х4.
Требования для кандидатов на программы магистратуры:
Абитуриент должен иметь степень бакалавра и сдать тесты:
— на знание одного из иностранных языков: французский, английский, немецкий
— по профилю групп образовательных программ
— на определение готовности к обучению на казахском или русском языке.
Прием кандидатов на докторантуру происходит на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.
Также в университете действуют программы MBA — Master Of Business Administration и DBA — Doctor Of Business Administration. Здесь обучают практическим навыкам управленческой деятельности. Эти курсы подойдут для молодых специалистов и менеджеров среднего звена.
Студенческая и научная жизнь
Университет создает много возможностей для развития творческого, спортивного и академического потенциала студентов. Звание «Студент года» получают обучающиеся, которые демонстрируют высокие результаты. А звание — «Активист года» выдается наиболее активным учащимся. Также есть номинация «Прорыв года» среди лучших организаций.
При вузе действует комитет по делам молодежи — он помогает студентам реализовывать свои возможности, и студенческий совет, который может выдвигать на обсуждение важные вопросы.
Университет рассказывает новости, делится полезным контентом в своих социальных сетях:
— YouTube
— TikTok
— в газете «СТУДиЯ»
В университете есть множество студенческих организаций: от дебатного клуба до сообщества музыкантов.
Действует несколько научных площадок.
Основная работа «Центра коммерциализации научных результатов и инновационной деятельности» — проведение научных исследований преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов для получения новых знаний в областях: природы, общества, человека, в сфере технологий, экономики, культуры.
В центре «Предпринимательство и инновации» проводятся тренинги для совершенствования навыков в бизнес сфере.
«Центр Инновационного развития региона» занимается исследованием научно-прикладных задач для совершенствования инновационного развития региона и предпринимательской деятельности университета.
Кроме того, в вузе есть такие научные направления, как:
— НИИ права
— НИИ туризма
— Институт Мировой экономики и международных отношений
— Институт информатизации образования.
Что интересного в университете «Туран»
— университет занимает шестое место в рейтинге лучших вузов страны
— «Туран» — первое учреждение в Казахстане, которое было принято в ELA — Европейскую логистическую ассоциацию
— при учебном заведении действует Apple Digital Lab —цифровая лаборатория с новыми технологиями
— здесь действует система двойного диплома. В программе участвуют несколько университетов-партнеров из США, Германии, Венгрии, Польши, России, Турции и других стран
— это первый вуз в Казахстане, который присоединился к проекту Edurоam. Студенты и сотрудники университета могут пользоваться бесплатным Wi-Fi практически в любом вузе 54 стран мира под своим корпоративным логином.