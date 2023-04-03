Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gavayskaya-aktrisa-mayya-kealoha-sygraet-glavnuyu-rol-v-kinoadaptacii-mul-tfil-ma-lilo-i-stich
Гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет главную роль в киноадаптации мультфильма «Лило и Стич»
82
Главный

Сегодня в 10:59

Гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет главную роль в киноадаптации мультфильма «Лило и Стич»

Гавайская актриса-новичок Майя Кеалоха сыграет роль Лило в грядущей киноадаптации мультфильма «Лило и Стич».

Лента расскажет об отношениях между одинокой девочкой Лило и инопланетянином Стичем, созданным для того, чтобы разрушать все вокруг.

Режиссером станет Дин Флейшер-Кэмп, номинированный на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Ван Васа.

Помимо Кеалохи, в фильме снимется Зак Галифианакис. Кого он сыграет, пока неизвестно.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#адаптация #мультфильм #чтопосмотреть #кастинг #актриса
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
На Триумфальной арке откроется смотровая площадка
2721
Посольство Хорватии открыли в Астане
1349
Disney готовит игровой ремейк «Атлантиды»
1141
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.