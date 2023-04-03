Гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет главную роль в киноадаптации мультфильма «Лило и Стич»

Гавайская актриса-новичок Майя Кеалоха сыграет роль Лило в грядущей киноадаптации мультфильма «Лило и Стич».

Лента расскажет об отношениях между одинокой девочкой Лило и инопланетянином Стичем, созданным для того, чтобы разрушать все вокруг.

Режиссером станет Дин Флейшер-Кэмп, номинированный на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Ван Васа.

Помимо Кеалохи, в фильме снимется Зак Галифианакис. Кого он сыграет, пока неизвестно.

Источник: daily.afisha.ru