Гастротур по Ферганской долине: маршрут для тех, кто ценит хорошую еду
Центральная Азия

30.04.2026

Ферганская долина — одно из немногих мест, где маршрут удобнее строить не вокруг достопримечательностей, а вокруг еды. В каждом городе долины готовят иначе: разное мясо, разные техники, разные сочетания. Собрали четырехдневный маршрут — от кокандской халвы до наманганского плова.


День 1. Коканд

Первое знакомство с долиной начинается в Коканде. Главная гастрономическая остановка — местный рынок «Дехкон бозор» в центре города, где сосредоточены все ключевые продукты региона.

Avvali, @avvali.uz

Производство кокандской халвы с доставкой по миру. Халва здесь сливочная, мягкая, с орехами — один из главных гастрономических сувениров долины. Цена начинается от 30 000 сум за 100 граммов.

Кокандский патыр

Слоеная лепешка на сливочном масле, которую достают из тандыра горячей. Плотная, ароматная и сытная — продается прямо у входа на рынок. Цена: от 15 000 сум за штуку.

Abu Dhabi, @abu_dhabi_restaurant

Ресторан в Коканде с национальной и европейской кухней. Подходящий вариант для полноценного обеда: кокандский плов из риса девзира с чесноком и жгучим перцем, шурпа.


День 2. Маргилан

Маргилан — город шелка и маставы. По дороге в сторону Риштана стоит остановиться в небольших кафе на трассе, где готовят маргиланский шашлык: небольшие кусочки баранины с курдючным жиром, хорошо промаринованные и обжаренные на углях. Цена: 16 000 сум за палочку.

Мастава

Густой рисовый суп на поджарке из баранины — фирменное блюдо Маргилана. Аутентичная мастава готовится на зирваке, как плов, но с большим количеством воды и картофелем. Подается с катыком. В любой маргиланской чайхане мастава будет в меню в отличие от Ташкента, где вместо нее обычно шурпа. Цена: около 25 000 сум.


День 3. Риштан

Риштан известен керамистами, но еще одна ценность здесь — это домашняя еда, которую подают прямо в мастерских или небольших чайханах. Большинство заведений работают без вывесок и Instagram-аккаунтов, просто ориентируйтесь на дым и запах из дворов.

Дымляма

Медленно томленое мясо с капустой, картофелем и морковью: все готовится в собственном соку несколько часов. Густо, насыщенно и по-домашнему — то, за чем едут в Риштан. Цена: 45 000 сум.


День 4. Наманган и Фергана

Финальный день гастротура — два города с разными акцентами. Наманган — про плов и самсу, Фергана — про супы.

Микро самса

Маленькие пирожки с рубленым мясом и луком — их берут десятками, они легко превращаются в перекус на ходу. Цена: 20 000 сум за десять штук.

Наманганский ош — плов

Один из самых аутентичных видов плова долины: темное масло, рис сорта девзира, чеснок и перепелиные яйца. Готовится в больших казанах прямо на рынке — лучший всего попробовать его с утра, пока горячий. Цена: 35 000 сум.

Arbat Garden, @arbat_garden

Ресторан в Намангане с верандой и национальной кухней. Хорошее для завтрака или обеда перед переездом в Фергану.

В Фергане акцент на домашних супах. Два блюда, которые стоит попробовать:

Мастава

Густой рисовый суп с мясом и овощами, подается с катыком. Цена: 25 000 сум.

Шурпа

Наваристый бульон с крупными кусками баранины, картофелем и нутом. Цена: 32 000 сум.

Итог

Четыре дня в Ферганской долине —это маршрут, где каждый город звучит по-своему: Коканд — сладкий, Маргилан — мясной, Риштан — домашний, Наманган — сытный и насыщенный. Вся поездка остается доступной: за четыре дня можно попробовать десятки блюд, которые отличаются от привычной городской кухни.

#еда #узбекистан #путешествие #гастротур #фергана
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Активный отдых в Шымкенте: лучшие идеи для досуга веселой компанией
Активный отдых в Шымкенте: лучшие идеи для досуга веселой компанией
Куда ехать из Шымкента за свежим воздухом: 10 загородных зон отдыха и комплексов
Куда ехать из Шымкента за свежим воздухом: 10 загородных зон отдыха и комплексов
Где поплавать в Оше: 10 лучших бассейнов города
Где поплавать в Оше: 10 лучших бассейнов города
5 лучших университетов в Оше: куда поступать абитуриентам
5 лучших университетов в Оше: куда поступать абитуриентам
Где отдохнуть за городом в Туркестане: 5 курортных комплексов и отелей
Где отдохнуть за городом в Туркестане: 5 курортных комплексов и отелей