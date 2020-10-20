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Галымжан Молданазар запустил собственный музыкальный лейбл MOLDANAZAR music
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Сегодня в 12:04

Галымжан Молданазар запустил собственный музыкальный лейбл MOLDANAZAR music

На своей странице в Instagram Галымжан Молданазар объявил о создании собственного лейбла MOLDANAZAR music и представил первого артиста нового лейбла Орынхана.

Также артисты анонсировали дебютный альбом Орынхана в жанре фолк, который называется Dárýmen.

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#казахстан #лейбл #музыка #moldanazar
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