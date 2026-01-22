Футуролог Тарик Курейши о том, как ИИ меняет нашу жизнь, и как нужно меняться нам

ИИ-футуролог — одна из новых профессий, которая помогает компаниям и государствам предугадывать изменения, использовать технологии с умом и строить устойчивое безопасное будущее. Тарик Курейши, работающий с ведущими корпорациями и государственными структурами по всему миру, рассказывает, как ИИ меняет бизнес, лидерство и общество, и почему Центральная Азия может стать центром инноваций будущего.

Тарик Курейши, город — Дубай, ИИ-футуролог, CEO Xponential, CEO & Founder of MAD Talks, @tariq.tv





О себе

Я по образованию и раннему опыту экономист и медиа-менеджер. В разные годы возглавлял такие крупные медиа, как Dow Jones, The Wall Street Journal, Bloomberg, The Times, в том числе работал издателем на Ближнем Востоке.

Около девяти лет назад я полностью переосмыслил свою карьеру и стал футурологом. Это решение привело меня к международной деятельности: сегодня я глобальный спикер, провел больше 600 выступлений по всему миру, дал порядка 1500 интервью, запустил собственную подкаст-платформу и написал несколько книг.

В Казахстане я работаю с сильными компаниями и институциями: Halyk Bank, Beeline, Mastercard, государственные структуры, Министерство ИИ, офис заместителя премьер-министра. За последние два года я провел здесь много времени. Казахстан — красивая, развивающаяся страна с умной амбициозной молодежью, и моя задача — поддержать людей и организации в переходе к будущему.

Большинство консалтинговых компаний объясняют, что происходит сейчас, иногда — что было в прошлом, но они редко по-настоящему смотрят вперед. Не анализируют динамику будущего. В результате решения, которые принимаются сегодня, часто оказываются некачественными. Я работаю над тем, чтобы это изменить, вместе с международными партнерами, привлекая лучшие мировые знания и практики в страну.

О футурологии

Футурология — относительно новая профессия. Когда я начинал, девять лет назад, футурологов почти не существовало. Сегодня в LinkedIn каждый второй называет себя футурологом — примерно как 20 лет назад внезапно все стали коучами. Но на самом деле в мире существует всего несколько сотен настоящих футурологов.

Футуролог — это человек, который умеет смотреть в будущее: анализировать тренды, изменения, направления развития мира. У нас есть способность видеть картину целиком. Потому что если застрять только в одной технологии, будь то ChatGPT, блокчейн или что-то еще, невозможно понять, куда на самом деле движется мир.

Я как футуролог смотрю на общее направление развития, а затем углубляюсь в конкретные отрасли: финансовый сектор, телеком, государственное управление.

ИИ-футуролог — это специалист, который изучает, куда движется искусственный интеллект, и как он повлияет на нашу жизнь. Я, например, часто говорю о том, что ChatGPT появился чуть больше тысячи дней назад — всего около трех лет. Но у нас создается ощущение, что он был с нами всегда, настолько быстро он стал частью повседневной жизни. ИИ стремительно догоняет человека, и здесь мы должны быть осторожны.

Часть моей работы как ИИ-футуролога — показывать не только возможности, но и риски. Мир сегодня абсолютно не готов к тому, что принесет искусственный интеллект. Скорость слишком высокая.

У нас нет четких правил, нет защитных механизмов, нет инфраструктуры управления данными, нет реальной системы контроля ИИ. Ни одна страна в мире не готова. Сегодня с ИИ можно делать практически все, и это крайне опасно, потому что последствия затронут миллионы людей.

Именно поэтому моя задача — помогать государствам, компаниям, организациям и отдельным людям выстраивать более осознанное, устойчивое и безопасное будущее.

О технологиях, людях и лидерстве

То, чему я научился 10-20 лет назад, работая с крупными корпорациями, уже не актуально. Мир изменился. Поэтому первое, что должны делать лидеры — это unlearn, learn and relearn: разучиваться, учиться и переучиваться снова.

Мы уже видим, как роботизация, ИИ и автоматизация начинают вытеснять людей с рынка труда. В США, например, выпускников юридических факультетов на начальные позиции уже перестают нанимать — их работу выполняет ИИ. Сокращение составляет около 32%, в следующем году будет 50%. Это означает сотни тысяч юристов без работы. То же самое происходит с бухгалтерами, консультантами. Начальные позиции для молодых специалистов исчезают.

Если говорить о прошлом: я был структурированным, организованным, вдохновляющим лидером. Мы строили продукты, KPI, стратегии. Технологии развивались, но медленно.

Сегодня все иначе. Новый лидер — это не человек с престижным дипломом. Это человек, который мыслит системно и на шаг вперед, понимает технологии, социально чувствителен.

Об ИИ и этике

ИИ, робототехника и машинное обучение кардинально меняет нашу жизнь. Но есть еще один принцип, без которого будущее невозможно — этика и доверие.

Если продукт успешен, но неэтичен, его нельзя выпускать. Пример — социальные сети. Сами по себе они не плохие. Но они превратились в машины манипуляции и зависимости, контролирующие сознание людей.

Мы получили поколение одиноких, депрессивных, социально изолированных людей. Алгоритмы становятся все умнее, они управляют нашим вниманием и когнитивными реакциями.

Это может быть прибыльно, но это неэтично. ИИ усилит эту проблему многократно. Он учится сам, развивается сам и будет все глубже влиять на человеческое мышление. Впервые в истории мы создаем нечто, что во многих аспектах будет умнее нас.

Если говорить просто, в мире ИИ нужно становиться умнее. ИИ сам по себе не заменит человека. Но человек с ИИ заменит человека, который не использует ИИ.

ИИ становится таким же базовым инструментом, как смартфон. Я всегда советую: изучайте ИИ. Пробуйте приложения, тестируйте инструменты, создавайте сайты, автоматизируйте мелкие процессы. Но при этом крайне важно строить все этично и по-человечески. И если использовать его без ценностей, он может разрушать общество и людей.

Скажу вещь, которая может показаться спорной. Многие компании слишком сильно полагаются на консультантов, часто с консервативным мышлением и устаревшими моделями мотивации. В итоге ИИ внедряется как очередной продукт, а не как часть жизни.





Но ИИ — это не продукт. Он будет как электричество или воздух. Вы не думаете, откуда он берется — вы просто им пользуетесь.

Вторая большая ошибка — неправильная постановка задачи. Чем уже и точнее сформулирован кейс, тем выше шанс успеха. Нельзя «внедрить ИИ во все». Нужно начать с конкретного процесса.

Третья критическая ошибка — отсутствие стратегии данных. ИИ невозможен без качественных данных. Данные нужно собирать, очищать, структурировать, объединять и только потом думать об ИИ.

Компании часто гонятся за «блестящими игрушками»: ChatGPT, GPU от Nvidia, дата-центры, просто потому что «все так делают». Но без команды, данных и навыков это бессмысленные траты.

О Центральной Азии и ее будущем

В последние годы я часто приезжаю в страны Центральной Азии. И чем больше здесь работаю, тем сильнее убеждаюсь, что у Центральной Азии светлое будущее.

Казахстан и Узбекистан — два крупнейших государства региона — обладают тем, чего сегодня не хватает многим развитым странам: молодым населением. И именно о нем нужно заботиться в первую очередь.

Молодым людям нужны не просто дипломы, им нужна уверенность, что у них будет работа, возможности и среда для роста, они не должны бороться за выживание на рынке труда.

В ближайшие три года ключевая задача — заложить базу: инвестировать в молодежь, переосмыслить образование, сделать упор на soft skills, мышление, адаптивность. Потому что система образования сегодня, и не только в Центральной Азии, а во всем мире устарела. Она не готовит к будущему. Ее нужно не улучшать косметически, а полностью пересматривать.

Центральной Азии не нужно отчаянно пытаться конкурировать с большими экономиками. Многие международные компании с удовольствием будут работать именно здесь.