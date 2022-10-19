Французский футболист Карим Бензема впервые получил «Золотой мяч»

Французский футболист Карим Бензема, выступающий на позиции нападающего в мадридском клубе «Реал», стал обладателем «Золотого мяча».

Бензема был признан лучшим игроком сезона впервые. Он обошел в голосовании нападающего «Баварии» Садио Мане и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Карим Бензема стал пятым французом в истории, которому удалось получить «Золотой мяч». До него этой чести удостаивались Раймон Копа, Мишель Платини, Жан-Пьер Папен и Зинедин Зидан. Последний стал лучшим игроком сезона в 1998 году.

Церемония награждения победителей прошла в Париже, в Театре Шатле. Лучшей футболисткой сезона стала испанка Алексия Путельяс, представляющая клуб «Барселона». Она выиграла «Золотой мяч» уже во второй раз.

Лучшим молодым игроком признали полузащитника «Барселоны» Гави. Приз имени Сократеса за социальную деятельность достался Садио Мане, приз имени Герда Мюллера — нападающему Роберту Левандовскому, а приз имени Льва Яшина — голкиперу «Реала» Тибо Куртуа.

Источник: daily.afisha.ru