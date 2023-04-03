Французская певица Zaz выступит в Казахстане

Французская певица Zaz, пожалуй, одна из самых загадочных и ярких звезд французской эстрады.

Будущая звезда училась в консерватории, играла на скрипке, гитаре, фортепиано, пела в хоре, начинала свою карьеру в фолк, соул, джаз и блюз-группах.

Первый успех пришел с песней Je veux. Она стала песней года во многих мировых музыкальных чартах и принесла молодой певице большую известность за счет ее хриплого, чувственного голоса.

Zaz пела в огромных залах по ту сторону Атлантики, в легендарных парижских кафе, в знаменитых залах Лондона и Парижа, стала обладательницей престижных национальных музыкальных премий.

Zaz назвала свой тур который пройдет в 2023 году Organique Tour. Зрители смогут прочувствовать неповторимый образ певицы, открыть для себя новые грани творчества, приблизиться к тайне.

Концерт в Астане состоится 19 июня в ЦКЗ «Казахстан».

А в Алматы 21 июня во Дворце Республики.