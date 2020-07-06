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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Фотографы National Geographic преподнесли подарок ко дню Нур-Султана
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Сегодня в 11:29

Фотографы National Geographic преподнесли подарок ко дню Нур-Султана

Фотографы National Geographic организовали специальную фотовыставку со снимками Нур-Султана. Уже в скором времени выставка будет доступна онлайн — посмотреть снимки столицы Казахстана можно будет из любой точки мира.

На кадрах запечатлена настоящая жизнь столицы: снимки суровых зимних морозов сменяют жаркие летние дни, от достопримечательностей города до повседневной жизни, лица болельщиков во время знаменательных игр и т.д. Онлайн-фотовыставка позволит показать столицу всему миру через объектив камер фотографов National Geographic. В частности, представлены фотографии всемирно известного фотографа National Geographic Джорджа Штайнматца. В галерее также представлены фотографии казахстанских авторов.

Источник: trend.az

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#nationalgeographic #фотовыставка #нурсултан
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