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Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России
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Сегодня в 10:40

Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России

Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России. Компании разделили на группы по размеру инвестиций в открытие точки: минимальные — до миллиона рублей, максимальные — больше пяти миллионов рублей.

Для выставления баллов учитывалась средняя годовая выручка одной точки, ROI, срок окупаемости, рентабельность и доля франчайзи, владеющих двумя и более точками.

Инвестиции от 5 млн рублей:

⎯ сеть автосервисов Fit Service

⎯ справочник «2ГИС»

⎯ сеть билингвальных детских садов Sun School.

В десятку также вошли кафе Papa John’s, «Шоколадница», «Додо Пицца», «IL Патио», Cofix, магазины Fix Price и международная сеть агентств недвижимости Century 21.

Источник: vc.ru

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