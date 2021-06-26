Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России

Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России. Компании разделили на группы по размеру инвестиций в открытие точки: минимальные — до миллиона рублей, максимальные — больше пяти миллионов рублей.

Для выставления баллов учитывалась средняя годовая выручка одной точки, ROI, срок окупаемости, рентабельность и доля франчайзи, владеющих двумя и более точками.

Инвестиции от 5 млн рублей:

⎯ сеть автосервисов Fit Service

⎯ справочник «2ГИС»

⎯ сеть билингвальных детских садов Sun School.

В десятку также вошли кафе Papa John’s, «Шоколадница», «Додо Пицца», «IL Патио», Cofix, магазины Fix Price и международная сеть агентств недвижимости Century 21.

Источник: vc.ru