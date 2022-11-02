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FlyArystan презентовала iJan в аэропорту Астаны
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Сегодня в 10:53

FlyArystan презентовала iJan в аэропорту Астаны

Казахстанский лоукостер FlyArystan запустил инновационные терминалы полного обслуживания пассажиров iJan в Международном аэропорту имени Н.Назарбаева. Вслед за Алматы регистрация и другие услуги без очередей стала доступна столичным пассажирам FlyArystan.

Авиакомпания FlyArystan в настоящее время выполняет 207 рейсов в неделю по 26 внутренним авиамаршрутам из 13 аэропортов страны. Лоукостер занимает первое место по объему перевозок и географии полетов на внутреннем рынке. Запуск терминалов iJan позволит пассажирам без очередей самостоятельно и быстро зарегистрироваться на рейс.

Лоукостер предлагает своим пассажирам познакомиться и адаптироваться к регистрации в терминале в течение бесплатного бонусного периода до января 2023 года. С января 2023 года регистрация в аэропорту станет платной, в том числе через терминал iJan.
При этом пассажиры всегда могут пройти регистрацию бесплатно в мобильном приложении FlyArystan или на сайте flyarystan.com

На текущей стадии терминалы iJan предлагают саморегистрацию на внутренних рейсах, а в дальнейшем услуга станет доступной и на международных рейсах. С момента запуска терминалов iJan 21 октября в аэропорту Алматы более 2500 пассажиров прошли регистрацию на рейсы FlyArystan.

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