Flip.kz. Казахстанцы о том, как продавать товар через интернет-магазин без комиссии

Flip.kz — крупнейший интернет-магазин Казахстана, который присутствует во всех регионах страны. Мы поговорили с предпринимателями о том, как организована работа с площадкой.





Тамара Омарова, 31 год, город — директор Verona Beauty Shop, @veronabeautyshop

Verona — это мультибрендовый магазин косметических продуктов. У нас можно найти уход за лицом, телом, волосами, декоративную косметику, ароматы для дома, парфюм, аксессуары.

В 2020 году, в связи с карантином, маркетплейсы и онлайн-продажи стали популярны. Поэтому мы приняли решение работать с несколькими площадками. Написали в службу поддержки Flip.kz с предложением рассмотреть сотрудничество, определились с ассортиментом и запустили продажи.

Для работы на площадке нужно предложить продукты, которые пользуются спросом. В процессе регистрации понадобится стандартный пакет документов для заключения партнерских отношений и сертификаты реализуемых продуктов.

С маркетплейсом мы коммуницируем через переписку по электронной почте, скидываем таблицы Excel с остатками товаров и ценами.

Для выхода на Flip.kz, бизнес не обязательно должен быть большим, с огромным ассортиментом. Важно, чтобы продукция была востребованной и интересовала покупателей. Также нужно иметь документы на товар и достаточный запас, чтобы покрывать запросы клиентов.

На продажу выставляются только продукты в количестве от трех и более

Мы доставляем продукцию собственными силами на склад в Нур-Султане, а дальше компания поставляет ее в свои централизованные точки и распределяет по клиентам.

Flip.kz не работает по формату классического маркетплейса — здесь нет никакой комиссии. Площадка скорее выступает как оптовик: закупает нашу продукцию со скидкой и сама устанавливает нужную цену.

На продажу выставляются только продукты в количестве от трех и более. Если остаток меньше, товар не выставляется.

Если в день отгрузки на склад есть возврат, то мы там же забираем продукт и возвратные документы.

Плюсами работы на Flip.kz можно назвать: комфортные и простые условия, легкую отгрузку товаров. Продукцию на сайт компания загружает самостоятельно, мы только предоставляем информацию. Фотографии, описание и все остальное делает маркетплейс. Это значительно упрощает работу с площадкой.

Также могу отметить алгоритмы платформы: если какой-то товар купили несколько раз, то он показывается клиенту чаще. Это работает как снежный ком — продажи приносят еще больше продаж.





Асия Мирвалеева, 35 лет, город — Алматы, руководитель компании, @almaspa_kz

Мы работаем с Flip.kz с 2017 года. Это единственный крупный локальный маркетплейс, который работает достаточно давно. Он завоевал репутацию и положение благодаря качественной работе. Поэтому, когда стоял выбор: куда выводить свою продукцию на продажу в интернете, —пришли к Flip.kz.

На каждой крупной платформе есть раздел, в котором указано, как с ними работать и какую информацию нужно предоставить. Так и с Flip.kz: на специальной страничке прописаны требования к поставщикам, контакты для обратной связи и необходимые документы, обычно это документ о постановке компании на учет в качестве налогоплательщика. Мы оставили заявку, нам перезвонили, и мы начали сотрудничество.

Взаимодействие с площадкой официальное, поэтому у поставщика должны быть все разрешительные документы на товары, которые они хотят продавать.

На Flip.kz можно работать в качестве ИП и ТОО. Когда мы начинали работу, было требование, чтобы компания являлась плательщиком НДС.

Думаю, начинать работу с маркетплейсом можно с самого начала бизнеса. Мы так и сделали: имели небольшие складские запасы, постепенно наращивали их по мере того, как увеличивался оборот.

Между товарами собственного производства и перепродаваемой продукцией разницы нет, они ранжируются одинаково. Главное — соблюдать требования по качеству и не получать жалобы от покупателей.

Начинать работу с маркетплейсом можно с самого начала бизнеса

Когда клиент заказывает товар, заявка попадает к менеджеру Flip.kz, который собирает все и отправляет нам в большом файле. Там указано количество и вид продукции, который нам нужно предоставить. На основе этого файла мы составляем документы и отгружаем товары на склад Flip.kz. Работать можно только через склад компании, доставкой занимается сам маркетплейс.

На площадке нет комиссии, но мы отгружаем товар по оптовым ценам. Flip.kz закладывает маржу в доставку и работу с конечным покупателем, продавая им продукцию по розничной цене.

Если на маркетплейсе проходят акции, они отправляют поставщикам массовую или конкретную рассылку с условиями. В зависимости от возможностей, мы указываем скидку, которую можем предоставить. Все происходит на добровольной основе, без какого-либо принуждения.

Ограничений на продажи нет, но действует служба по контролю цен. Если предлагаемая розничная цена значительно выше, чем у других площадок, то Flip.kz не работает с продукцией.

Если покупатель вернул товар надлежащего качества, то он остается на складе и реализуется дальше. При наличии же проблемы, менеджер связывается с поставщиком и уточняет, можем ли мы сделать возврат или замену.

К плюсам Flip.kz могу отнести большую и лояльную аудиторию, присутствие во всех регионах Казахстана и хорошую работу менеджеров и администрации. Они внимательно относятся как к покупателям, так и к поставщикам.

Минусов площадки не вижу, мне нравится работать с маркетплейсом Flip.kz.