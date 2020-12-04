Financial Times назвала лучшую бизнес-книгу 2020 года

Газета Financial Times и консалтинговая компания McKinsey назвали «Без фильтра: инсайдерская история Instagram» Сары Фрайер лучшей бизнес-книгой 2020 года. Победительница получила премию в 30 тыс. £, авторы других книг, внесенных в шорт-лист, — по 10 тыс. £.

В своей книге журналистка Bloomberg Сара Фрайер пишет о создателях и эволюции Instagram, а также о том, как Facebook шокировал Кремниевую долину, купив стартап за 1 млрд $ в 2012 году.

Рула Халаф, редактор FT и председатель жюри, сказала, что книга «Без фильтра» затрагивает два «жизненно важных» вопроса нашего времени: «Как крупные технологические компании относятся к более мелким конкурентам?» и «Как компании, которые работают с социальными сетями, меняют жизнь нового поколения?».

Кевин Снидер, управляющий партнер McKinsey, назвал произведение «захватывающей сагой о том, как этот стартап-феномен стал частью культурного духа времени».

Авторы каждой из пяти других книг, внесенных в шорт-лист в этом году, получили от жюри по 10 тыс. £. Это книга «Смерть от отчаяния и будущее капитализма» о крахе американской мечты Ангуса Дитона и Энн Кейс. Еще одна книга из списка лауреатов — «Никаких правил», где Рид Хастингс и Эрин Мейер описывают культуру, которая сделала Netflix одной из самых узнаваемых и влиятельных компаний на планете.

Также в список вошли «Переосмысление капитализма: как бизнес может спасти мир» (Ребекка Хендерсон), «Как корпорация Simulmatics изобрела будущее» (Джилл Лепор) и «Мир без работы» (Дэниел Сасскинд).

Источник: incrussia.ru