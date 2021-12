Фильмы, игры и развлечения: 30 идей для идеальных зимних выходных

Долгие зимние выходные уже скоро, а это значит, что пора задуматься над тем, как их провести. Составили для вас список с самыми интересными идеями.





1. Поиграть в настольные игры





Настольные игры не только развивают внимание и логику, это еще и классный способ провести несколько зимних вечеров с друзьями и семьей. Помимо «Монополии» можно попробовать такие варианты:

1) «Ответь за пять секунд» — игра в стиле викторины, где нужно быстро ответить на вопрос;

2) Dungeons & Dragons — настолка в жанре фэнтези;

3) Alias — здесь нужно разъяснить слово другому игроку с помощью различных намеков.





2. Посмотреть фильмы с зимней атмосферой





Долгие каникулы — отличная возможность открыть для себя новинки кино или пересмотреть что-то из классики. Классный вариант — включить фильмы с зимней атмосферой, например:

«День сурка» — фильм о телевизионном комментаторе Филе Коннорсе, который каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но в этот раз время сыграло с ним злую шутку — оно взяло да и остановилось;

«Золотой компас» — двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга;

«Зов предков» — домашний пес Бэк попадает в руки похитителей, которые увозят его из солнечной Калифорнии на дикий север.





3. Окунуться в зимние развлечения









Сугробы снега предоставляют много возможностей для развлечений. Можно покататься на санках, построить снежный дворец или сходить на каток. В конце концов, можно просто забросать друзей снежками.





4. Поиграть в видеоигры





А если на улице слишком холодно и не хочется выходить, всегда можно запустить видеоигру с зимней атмосферой. Собрали для вас несколько вариантов в разных жанрах:

Fade to Silence — симулятор выживания в постапокалиптическом мире вечной зимы с одиночным и совместным режимами;

Steep — игра с открытым миром об экстремальных видах спорта;

Rise of the Tomb Raider — игра в жанре action-adventure с видом от третьего лица, рассказывающая о приключениях знаменитой Лары Крофт в заснеженной Сибири.





5. Приготовить зимние вкусняшки









Когда как не в выходные собраться семьей, пригласить знакомых и приготовить что-нибудь вкусное. Пока вы думаете, подкинем пару рецептов:

— для имбирного печенья, понадобятся сливочное масло, сахар, мед, мука, какао и корица. Для начала нужно смешать ингредиенты в тесто, немного охладить его, сделать печеньки с помощью формочки и испечь его

— какао с маршмеллоу готовится из молока, шоколада, сахара, корицы и зефира. Для начала нужно разогреть молоко, добавить шоколад и какао, затем разлить по кружкам и красиво украсить.





6. Заняться культурным просвещением





Музеи и выставки, мастер-классы и концерты. На зимних выходных происходит много интересного. Пока есть время, обязательно сходите с друзьями посмотреть на новую театральную постановку или интересную экскурсию.





7. Выбраться на зимний пикник









Думали, что пикники только летнее развлечение? Как бы не так! Ведь в снежном лесу тоже можно погулять с близкими, разжечь костер и перекусить. Берите самые теплые вещи! Запасайтесь термосами с горячим чаем и вперед!





8. Устроить марафон чтения









Холодные зимние вечера создают отличную атмосферу для чтения книг со «снежной» атмосферой. Предлагаем вспомнить «Рождественские истории» Чарльза Диккенса или «Дары волхвов» О. Генри.





9. Съездить на горнолыжный курорт





Горнолыжные курорты подойдут как для любителей экстрима — они могут прокатиться на лыжах или сноуборде, так и для тех, кто хочет спокойно провести время, отдохнуть в гостинице и насладиться красивыми видами.





10. Устроить зимнюю фотосессию









Фотографом может быть кто-то из ваших друзей и близких или вы сами. Заснеженные ели, городские аллеи, украшенные гирляндами или уютные фотостудии, станут идеальными локациями для воплощения самых необычных идей.





11. Навести порядок





Используйте свободное время, чтобы разобрать шкафы и понять, какие вещи вам действительно нужны, а какие можно продать или отдать. Ненужными вещами, можно обменяться с друзьями и так дополнить свои «луки».





12. Научиться чему-то новому









Если вы тоже сохраняете подборки онлайн-курсов и вебинаров, то выходные самое время, чтобы наконец вспомнить их и пройти хоть что-то. Изучать их можно хоть всей семьей, если им интересно.





13. Составить список целей на 2022 год





Когда если не в первые дни нового года составлять план и намечать планки, которых вы хотите достигнуть? Можно использовать «заметки» на телефоне, но лучше взять ручку, блокнот и записать все свои заветные цели.





14. Отправиться в другой город









Давно хотели увидеть достопримечательности соседнего города? Отличное время, чтобы насладиться новой атмосферой и полюбоваться на красоты незнакомого места.





15. Устроить челлендж





Челленджи — классный способ весело провести время с близкими людьми. Придумайте оригинальный танец, и пусть друзья попробуют его повторить. Посоревнуйтесь в рисовании с закрытыми глазами или расскажите стихи на память. Вариантов много. Главное, чтобы было весело.





16. Посетить новогоднюю ярмарку









Праздничные ярмарки, отличное событие, которое не только подарит хорошее настроение, но и позволит найти необычные вещи. Можно построить маршрут и зайти сразу в несколько таких. Так что собирайте друзей и выходите.





17. Написать письма от руки





«Имейлы» давно стали нашей повседневностью, но как часто вы видите письма, написанные ручкой на бумаге? Можно описать какое-то совместное воспоминание и отправить послание друзьям и знакомым на почту.





18. Навестить всех родственников









В рабочие дни, часто не хватает времени, чтобы зайти в гости ко всем родным. Длинные выходные, лучшее время, чтобы это исправить и порадовать близких визитом.





19. Снять видео





Для этого не нужна профессиональная камера или специальное оборудование — смартфона будет достаточно. Запечатлейте моменты радости с семьей и друзьями, и это останется в памяти на всю жизнь.





20. Сделать коробочку с воспоминаниями









В течение года происходит много классных моментов, которые радуют нас и наших близких. Чтобы они не потерялись, можно поставить специально украшенную коробочку и складывать в нее короткие записки. Открыть ее можно в канун следующего года и вспомнить о приятном.





21. Сходить за покупками





Шопинг — отдельный вид отдыха. Соберите компанию и отправляйтесь по бутикам в поисках красивых вещей, которые сделают вас чуточку счастливее.





22. Начать год с полезных привычек









Позаботьтесь о своем здоровье — начните бегать по утрам, пить больше воды или вести дневник. Это можно делать совместно с друзьями. Так вы сможете поддерживать друг друга и делиться успехами.





23. Устроить вечер музыки





Музыки много не бывает. Пригласите близких людей, погасите свет и послушайте любимые песни. Начать можно с новогодней классики: Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas или All I Want for Christmas Is You.





24. Посетить новые заведения









Наверняка у вас есть кафе, в котором вы проводите много времени, но в новом году можно пройтись и по тем, которые вы еще не посещали. Постройте себе маршрут, зайдите в самые интересные и может, какое-то из них станет вашим любимым.





25. Провести квест





Решать задания, следовать от одной загадке к другой будет интересно, как детям, так и взрослым. Начните с простеньких задач и усложняйте их по мере продвижения. А за каждый разгаданный секрет можно дарить конфетки или маленькие игрушки.





26. Устроить день без телефона









Отвлекитесь от социальных сетей, забудьте про работу и новости, уделите один день друзьям и близким, поговорите о том, что вас интересует и увлекает.





27. Организовать тематическую вечеринку





Пригласите родственников и знакомых, подготовьте дом и заранее объявите тему. Можно устроить вечер поэзии, готовки или историй — видов развлечений много.





28. Найти новые источники информации









Мы привыкаем к одним и тем же каналам, шоу на YouTube и подкастам. Пока у вас есть свободное время, попробуйте что-то новое. Это поможет вам всегда оставаться в курсе событий и освежить свою новостную ленту.





29. Заняться хобби





Увлекаетесь вышивкой, коллекционированием или рисованием? Самое время, чтобы посвятить этому больше времени. Можно попробовать и то, что вы давно хотели, но так и не смогли — нарисовать картину или связать шарф.





30. Посвятить время себе









На новогодних выходных можно легко потерять счет времени, стараясь успеть сделать все, что было запланировано. Но важно и уделить время себе: выспаться, принять долгую ванну и отвлечься от суеты.