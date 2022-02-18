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Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет первой частью грядущей трилогии
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Сегодня в 09:27

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет первой частью грядущей трилогии

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в прокат 8 июня 2023 года и станет первой частью новой трилогии.

Сюжет фильма развернется в 1994 году в Бруклине и станет продолжением «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. В «Трансформерах» покажут противостояние максималов и предаконов, принимающих форму механических зверей.

В главных ролях снимаются Доминик Фишбэк, Энтони Рамос и Луна Лорен Велес. Кресло режиссера занял Стивен Кейпл-младший, снявший фильм «Крид-2», а продюсером станет Лоренцо Ди Бонавентура.

Источник: daily.afisha.ru

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