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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Фильм о Викторе Цое покажет Первый канал
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Сегодня в 11:00

Фильм о Викторе Цое покажет Первый канал

Подруга Виктора Цоя Наташа в течение 22 лет хранила уникальную запись — песню «Атаман», которую Виктор Цой напел однажды на свой двухкассетный магнитофон.

Эта песня никогда нигде не исполнялась, и в самом ее существовании многие сомневались. Понимая, что время пришло, Наташа отправляет кассету Георгию Гурьянову, а сама едет в Питер к сыну Цоя Александру, чтобы рассказать ему, почему и зачем она отправила запись барабанщику группы «Кино», ныне знаменитому в России и Европе художнику.

Фильм посвящен Виктору Цою, которому 21 июня 2012 года исполнилось бы 50 лет. Все действие фильма состоит из встреч его сына Саши с музыкантами, воспоминаний о прошлом, разговоров о музыке. «Кино» — это уникальная атмосфера, в которой Виктор Цой состоялся как поэт и композитор, как хороший товарищ. Этот фильм дает возможность взглянуть на людей, которые были близки Цою.

Источник: 1tv.ru

Источник фотографии: fuzzmusic.ru

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#питер #викторцой #фильм #первыйканал
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