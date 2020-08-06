Фильм о Викторе Цое покажет Первый канал

Подруга Виктора Цоя Наташа в течение 22 лет хранила уникальную запись — песню «Атаман», которую Виктор Цой напел однажды на свой двухкассетный магнитофон.

Эта песня никогда нигде не исполнялась, и в самом ее существовании многие сомневались. Понимая, что время пришло, Наташа отправляет кассету Георгию Гурьянову, а сама едет в Питер к сыну Цоя Александру, чтобы рассказать ему, почему и зачем она отправила запись барабанщику группы «Кино», ныне знаменитому в России и Европе художнику.

Фильм посвящен Виктору Цою, которому 21 июня 2012 года исполнилось бы 50 лет. Все действие фильма состоит из встреч его сына Саши с музыкантами, воспоминаний о прошлом, разговоров о музыке. «Кино» — это уникальная атмосфера, в которой Виктор Цой состоялся как поэт и композитор, как хороший товарищ. Этот фильм дает возможность взглянуть на людей, которые были близки Цою.

Источник: 1tv.ru

Источник фотографии: fuzzmusic.ru