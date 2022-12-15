Фильм «Мукагали» завоевал сразу пять призов на международном кинофестивале

Художественный фильм известного кинорежиссера Булата Калымбетова «Мукагали» получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии.
Картина посвящена 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева. Сценарий ленты написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым.
«Мукагали» получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии:
— Гран-при
— «Лучший кинодраматург»
— «Лучший кинорежиссер»
— «Лучший оператор»
— «Лучший актер».
Кинофестиваль в Сент-Эндрюсе — международный кинофестиваль. На знаковом мероприятии объявляются имена талантов киноиндустрии Шотландии и со всего мира.
Художественный фильм «Мукагали» за год получил десять международных премий.Источник: zakon.kz