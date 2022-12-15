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Фильм «Мукагали» завоевал сразу пять призов на международном кинофестивале
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Сегодня в 09:55

Фильм «Мукагали» завоевал сразу пять призов на международном кинофестивале

Художественный фильм известного кинорежиссера Булата Калымбетова «Мукагали» получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии.

Картина посвящена 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева. Сценарий ленты написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым.

«Мукагали» получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии:

— Гран-при

— «Лучший кинодраматург»

— «Лучший кинорежиссер»

— «Лучший оператор»

— «Лучший актер».

Кинофестиваль в Сент-Эндрюсе — международный кинофестиваль. На знаковом мероприятии объявляются имена талантов киноиндустрии Шотландии и со всего мира.

Художественный фильм «Мукагали» за год получил десять международных премий.

Источник: zakon.kz

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