Фильм кыргызcкого режиссера получил возможность побороться за «Оскар»

60 лет назад выдающийся режиссер Болот Шамшиев завоевал Гран-при престижного международного кинофестиваля в немецком Оберхаузене с документальным фильмом «Манасчи». С тех пор ни один кыргызстанский фильм не получал главную награду этого конкурса.
В этом году победу на фестивале одержал режиссер Илгиз-Шернияз Турсунбек уулу с документальным фильмом «Долгий путь на летовку». В конкурсной программе участвовали 124 фильма из 42 стран, отобранные из более чем 6600 заявок. Из Центральной Азии в финальный этап прошел только этот кыргызстанский фильм.
Это первый короткометражный фильм за годы независимости Кыргызстана, удостоенный главной награды фестиваля категории «А». Победители Оберхаузенского фестиваля автоматически получают возможность участвовать в отборе на премию «Оскар».
Кроме того, Илгиз-Шернияз получил вторую премию от Министерства культуры и науки федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
Фильм рассказывает об Азизе, который берет на выпас скот односельчан и отправляется на джайлоо, чтобы прокормить семью. По дороге он сталкивается с множеством трудностей. Лента показывает настоящую борьбу за выживание и необходимость гармоничного сосуществования человека, животных и природы.
Источник: kabar.kg