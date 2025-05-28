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Фильм кыргызского режиссера получил возможность побороться за «Оскар»
Новости Центральной Азии и мира

20.05.2025

Фильм кыргызcкого режиссера получил возможность побороться за «Оскар»

Фильм кыргызстанского режиссера «Долгий путь на летовку» завоевал Гран-при престижного международного кинофестиваля в Оберхаузене, получив шанс участвовать в оскаровском отборе.

60 лет назад выдающийся режиссер Болот Шамшиев завоевал Гран-при престижного международного кинофестиваля в немецком Оберхаузене с документальным фильмом «Манасчи». С тех пор ни один кыргызстанский фильм не получал главную награду этого конкурса.

В этом году победу на фестивале одержал режиссер Илгиз-Шернияз Турсунбек уулу с документальным фильмом «Долгий путь на летовку». В конкурсной программе участвовали 124 фильма из 42 стран, отобранные из более чем 6600 заявок. Из Центральной Азии в финальный этап прошел только этот кыргызстанский фильм.

Это первый короткометражный фильм за годы независимости Кыргызстана, удостоенный главной награды фестиваля категории «А». Победители Оберхаузенского фестиваля автоматически получают возможность участвовать в отборе на премию «Оскар».

Кроме того, Илгиз-Шернияз получил вторую премию от Министерства культуры и науки федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Фильм рассказывает об Азизе, который берет на выпас скот односельчан и отправляется на джайлоо, чтобы прокормить семью. По дороге он сталкивается с множеством трудностей. Лента показывает настоящую борьбу за выживание и необходимость гармоничного сосуществования человека, животных и природы.

Источник: kabar.kg

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