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Фильм «Казахи против пришельцев» выиграл приз на кинофестивале «Циолковский»
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Главный

Сегодня в 10:42

Фильм «Казахи против пришельцев» выиграл приз на кинофестивале «Циолковский»

Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» проходил в городе Калуга с 12 по 16 апреля. В конкурсную программу фестиваля вошли 55 игровых, документальных и анимационных фильмов из 18 стран мира. Казахстан представляла картина «Казахи против пришельцев».

Комедия от продюсерской компании Tiger Films повествует о том, как в Казахстане приземлился инопланетный корабль. Спасти жителей страны от пришельцев вызываются лучшие агенты из департамента по защите от инопланетного вторжения Мадияр и Чингиз, но неземному гостю помогает девушка по имени Шолпан.

Фантастическую комедию зрители встретили с большим восторгом.

На церемонии закрытия фестиваля 16 апреля в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского трио иллюзионистов братьев Сафроновых вручили режиссеру Алену Ниязбекову и генеральному продюсеру Tiger Films Ерлану Бухарбаеву статуэтку за победу в номинации «Приз зрительских симпатий».

Источник: tengrinews.kz

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