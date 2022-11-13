Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арым Кубата выиграл «Азиатский Оскар»

В Голд-Косте, Австралия состоялась церемония 15-й премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA, на которой были объявлены победители.

В номинации «Лучший фильм» победила лента Актана Арым Кубата «Эсимде», став обладателем Гран-при жюри.

Премия APSA отмечает наиболее выдающиеся картины, созданные представителями из более чем 70 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На мероприятии фильм «Эсимде» представляла соавтор сценария Дальмира Тилепбергенова, номинированная в категории «Лучший сценарий». Также картина была в номинации «Лучшее исполнение роли».

В главных ролях: Актан Арым Кубат, Мирлан Абдыкалыков, Таалайкан Абазова, Эльнура Осмоналиева. Выходит в кинопрокат в Кыргызстане с 18 ноября.

Источник: 24.kg