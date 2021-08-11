SpaceX и канадский стартап запустят спутник для трансляции рекламы в космосе

SpaceX заключила партнерство с компанией Geometric Energy Corporation.

Сейчас спутник CubeSat в разработке, его хотят запустить на ракете Falcon 9 в 2022 году.

На одной стороне спутника будет расположен дисплей, на котором будет транслироваться реклама. На него будет направлена камера — она будет снимать происходящее на экране и показывать в прямом эфире на Twitch и YouTube.

Глава CEG Сэмюэль Рид хочет, чтобы экран CubeSat был похож на виртуальный холст, на котором зарегистрированные пользователи могли менять цвет одного пикселя.

Пользователи смогут купить место под рекламу за криптовалюту Ethereum. В будущем CEG хочет добавить оплату криптовалютой Dogecoin.

Разместить рекламу сможет любой — как крупная компания, так и любой заинтересованный.

Источник: vc.ru