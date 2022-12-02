В Алматы выступит инди-рок группа Pompeya

Инди-группа POMPEYA выступит в качестве хедлайнеров на музыкальном фестивале Sunset. На фестивале Sunset участников ждут:
— выступление именитых артистов и музыкантов из России и Казахстана
— хэдлайнеры вечера — московская инди-рок группа Pompeya
— лучшая рок группа страны KomancheroS
— столичная акустическая блюз-группа City Love Band
— харизматичный диджей из Алматы Mid Class Gypsy
— лотерея с призами
— аллея игр и фото-зон
— еда и напитки на любой вкус.
Каждый гость, посетивший фестиваль, внесет большой вклад в благотворительность, ведь часть выручки с входных билетов будут пожертвованы приютам для животных страны.
Фестиваль пройдет 11 декабря, в Алматы, Event space FORUM. Подробнее здесь: @sunset_music_fest
Источник фотографии: @pompeyamusic