В Алматы выступит инди-рок группа Pompeya

Инди-группа POMPEYA выступит в качестве хедлайнеров на музыкальном фестивале Sunset. На фестивале Sunset участников ждут:

— выступление именитых артистов и музыкантов из России и Казахстана

— хэдлайнеры вечера — московская инди-рок группа Pompeya

— лучшая рок группа страны KomancheroS

— столичная акустическая блюз-группа City Love Band

— харизматичный диджей из Алматы Mid Class Gypsy

— лотерея с призами

— аллея игр и фото-зон

— еда и напитки на любой вкус.

Каждый гость, посетивший фестиваль, внесет большой вклад в благотворительность, ведь часть выручки с входных билетов будут пожертвованы приютам для животных страны.

Фестиваль пройдет 11 декабря, в Алматы, Event space FORUM. Подробнее здесь: @sunset_music_fest





Источник фотографии: @pompeyamusic