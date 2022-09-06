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Huawei переводит сотрудников в Узбекистан и Казахстан
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Сегодня в 10:19

Huawei переводит сотрудников в Узбекистан и Казахстан

Часть сотрудников российского представительства Huawei теперь работает в Казахстане и Узбекистане.

Они будут отвечать за бизнес Huawei на всем пространстве СНГ.

Источник: spot.uz

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