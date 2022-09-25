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Фильм «Аватар» перевели на казахский язык
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Сегодня в 10:27

Фильм «Аватар» перевели на казахский язык

Фильм «Аватар» выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже с 25 сентября.

Казахстанская творческая дубляжная команда поработала над переводом текста фильма на казахский язык, локализацией и звучанием.

Фильм «Аватар: водный путь» станет самым культовым фильмом следующего десятилетия. Его премьера состоится 16 декабря на казахском языке.

Кроме того, на казахский язык продублируют мировой фильм MARVEL «Черная пантера: Ваканда навсегда». Премьера фильма запланирована на 10 ноября.

Источник: tengrinews.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.