Фильм «Аватар» перевели на казахский язык

Фильм «Аватар» выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже с 25 сентября.
Казахстанская творческая дубляжная команда поработала над переводом текста фильма на казахский язык, локализацией и звучанием.
Фильм «Аватар: водный путь» станет самым культовым фильмом следующего десятилетия. Его премьера состоится 16 декабря на казахском языке.
Кроме того, на казахский язык продублируют мировой фильм MARVEL «Черная пантера: Ваканда навсегда». Премьера фильма запланирована на 10 ноября.
Источник: tengrinews.kz