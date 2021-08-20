Facebook запустила приложение для работы в виртуальной реальности с помощью гарнитуры Oculus Quest 2

Внутри приложения можно создавать рабочие комнаты и переносить любую информацию с компьютера. Во время встречи можно делать заметки, показывать экран коллегам. В приложении надо создать свой аватар и говорить через микрофон, а люди будут слышать звук так, будто сидят в одной комнате.





На рабочей доске можно закрепить изображения с компьютера и написать что-то в реальном времени. Доски можно сохранять и экспортировать как изображения на компьютер. Комнаты могут быть разных размеров в зависимости от размера группы.





Те, у кого нет VR-гарнитуры, могут подключиться через видеозвонок. По ссылке можно пригласить гостей. В VR-режиме во встрече могут участвовать до 16 человек, в режиме видеозвонка — до 50.





Есть чат для обмена ссылками и файлами с коллегами, синхронизация с календарем для автоматической отправки приглашений.









Новым рабочим командам необходимо зарегистрироваться здесь . Доступен вход по ссылке от коллег.

После создания учетной записи можно загрузить приложение Horizon Workrooms из Oculus Store и подключить гарнитуру.





Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms — оно работает с VR-шлемами Oculus Quest 2 во всех странах.