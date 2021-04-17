Facebook представил новые инструменты для бизнеса

Социальная сеть Facebook анонсировала появление новых инструментов для бизнеса. Новые функции помогут бизнесу более эффективно развиваться и взаимодействовать со своими клиентами в интернете.

Теперь социальная сеть предложит больше способов, чтобы обнаружить интересный бизнес. Начиная с США, Facebook приступает к тестированию новой функции новостной ленты: пользователи могут выбрать интересующие их темы и изучить посты и объявления от работающих с этой темой компаний. Люди уже открывают для себя новые бизнесы, листая новостную ленту, а эта функция еще больше упростит поиск новых компаний, которые могут их заинтересовать. По мере проведения тестирования Facebook будет стремиться расширить эту функцию на большее количество людей и компаний.

Также Facebook представил новую версию страниц для малого бизнеса: она предусматривает новую новостную ленту, привязанную к профилям компаний. С ее появлением бизнес смогут наделять правами на размещение постов, подписку, комментирование менеджеров страниц в зависимости от их задач. Кроме того, это нововведение облегчит переключение между личными и бизнес-аккаунтами.

В рамках Facebook Business Suite соцсеть будет внедрять новые функции размещения постов: функции публикации и запланированной публикации в Stories с мобильной и десктопной версии, сохранения постов в виде черновиков и редактирования запланированных постов. Новые функции помогут компаниям сэкономить время и с меньшими усилиями создавать привлекательный контент для взаимодействия с клиентами.

Источник: rb.ru