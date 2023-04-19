Евгений Чебатков снялся в фильме снялся в фильме «Майор Гром: Игра»

Стендап-комик поделился в Instagram фотографиями со съемок. Там он загримирован под заключенного тюрьмы.





Евгений поблагодарил режиссера фильма Олега Трофима за доверие и пообещал, что будет «пугать» зрителей с экрана уже в 2024 году.



