ETH Zurich. Об учебе в одном из лучших университетов Европы

Алдияр Семедьяров, 22 года, город — Цюрих, магистрант ETH Zurich, @semedyarov





О выборе университета и поступлении





Я учусь на первом курсе магистратуры в ETH Zurich по специальности Electrical Engineering and Information Technology. Еще на четвертом курсе Назарбаев Университета я четко понимал, что хочу продолжить обучение. Рассматривал именно зарубежные вузы.

Одним из критериев при выборе был рейтинг университета по моей специальности. На момент подачи ETH Zurich был третьим лучшим в мире вузом по электрической инженерии после MIT и Беркли.

Второй критерий — возможности для исследовательской деятельности в моей сфере. На бакалавриате я специализировался на силовой электронике, поэтому искал вуз, который бы тоже проводил исследования в этой области. Среди топовых вузов это направление было развито именно в ETH Zurich.

Я отнесся к поступлению серьезно, начал подготовку еще на третьем курсе. Писал мотивационное письмо, планировал рекомендательные письма, готовил список университетов, сдал GRE, IELTS. Было сложно успеть все сделать вовремя, потому что иностранные студенты должны подать документы в Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха до 15 декабря. Но если спланировать все заранее, можно успеть.





Я подавал документы и в другие университеты. Выиграл стипендию DAAD, которая позволяет учиться в любом вузе Германии. Также получил стипендию Erasmus Mundus. Но остановился на ETH. Обучение там дешевле, чем в других топовых вузах, но передо мной все же встал вопрос финансирования. Я даже получил стипендию «Болашак», но понял, что в Швейцарии можно учиться и работать одновременно. Поэтому отказался от стипендии и начал работу в одной из лабораторий университета.

Об особенностях обучения





В технической школе Цюриха совершенно другой календарь. Экзаменационная сессия здесь начинается не в конце семестра, а после каникул. Например, зимой дается месяц на отдых, после которого начинается сессия, а затем сразу учеба. Летом сессия проходит в августе. К этому сложно приспособиться, потому что ты постоянно должен работать, готовиться к экзаменам даже во время каникул.

ETH — это классное место для исследовательской работы







ETH — это классное место для исследовательской работы. В моем департаменте электрической инженерии шесть направлений и 19 разных лабораторий. Можно выбрать любое направление и любой курс, а также работать в любой из лабораторий.

Здесь я сам могу решать, как быстро закончу свою программу. Университет предоставляет огромное количество возможностей и курсов, которые мне интересны. Остается лишь все распланировать, построить план на два года вперед, чтобы все успеть. Но можно учиться и два с половиной или три года. Все зависит от вас.

Об атмосфере









Я заметил, что все студенты здесь влюблены в свою специальность. Они осознанно подходили к выбору своего направления, изучают то, что им реально нравится. Таким людям не нужно черпать дополнительную мотивацию. Их не нужно заставлять учиться. Они по своему желанию уделяют учебе по 9 часов в день и не устают от этого.

Как повлиял университет





Университет учит меня дисциплине, самоорганизации и структурированию. В Цюрихе есть множество возможностей, которые мне подходят. Но я понял, что нужно фокусироваться на нескольких важных вещах. Сейчас это учеба и программа The EWOR Fellowship для молодых предпринимателей, которые хотят начать бизнес в Европе.

Айдар Кемелбай, 30 лет, город — Нур-Султан, ученый, пост-докторант, Назарбаев Университет, @a.kemelbay





О выборе университета и поступлении





После окончания бакалавриата я изучал различные рейтинги вузов, сравнивал университеты между собой и в итоге составил список учебных заведений, где бы хотел учиться. Решил подавать документы в университеты разного уровня престижности. Рекомендую всем делать так же, чтобы увеличить свои шансы на поступление.

ETH Zurich — один из лучших университетов в мире. Документы туда подаются раньше, чем в другие вузы. Мне повезло, потому что я поступил туда с первого раза. В середине четвертого курса у меня уже было приглашение на обучение. Поэтому потребность подавать документы в остальные университеты отпала.

При выборе университета не стоит ориентироваться исключительно на рейтинги вузов. Дополнительно стоит смотреть на профессорско-преподавательский состав интересующей вас кафедры. Особенно если вы поступаете в магистратуру или докторантуру. Потому что наиболее подходящий вашему исследовательскому интересу преподаватель может работать не в самом популярном университете.

Важное правило при поступлении — внимательно читайте все требования. В Швейцарии это очень важно, документы должны быть идеально оформлены. Например, нужно проверить и подтвердить, что курсы, которые вы прошли на бакалавриате, соответствуют требованиям вуза и по количеству, и по содержанию.

Я учился в ETH по программе «Болашак». Другой вариант финансирования — стипендии швейцарского правительства, но на них более высокий конкурс. Условия участия можно найти на сайте Посольства Швейцарии в Казахстане.

Об особенностях обучения





В ETH Zurich шестибальная шкала оценок, где проходной балл — 4.0. Стоит учитывать, что это не линейная шкала. Увеличить свою оценку с 4.0 до 4.25 намного легче, чем с 5.5 до 5.75. Чем выше оценка, тем сложнее ее получить. Поэтому GPA ETH Zurich сложно соотнести с четырехбальной системой оценивания.

У нас было много устных экзаменов. Они проходят необычно. Весь экзамен письменно протоколируется помощником, а вы с профессором общаетесь в течение 30 минут. Преподаватель начинает с легких вопросов, постепенно их усложняя. И чем сложнее вопросы, на которые вы смогли ответить, тем выше будет ваша оценка.

Профессорско-преподавательский состав университета наилучший. В ETH Zurich довольно сложно стать профессором, потому что это топовый университет с хорошими зарплатами. Соответственно, предметы, которые там преподают, научно-исследовательская деятельность, которой там занимаются, тоже высокого мирового уровня.





Швейцарская высшая техническая школа Цюриха вкладывает огромное количество средств в развитие инфраструктуры. Например, в университете есть современный кампус Hönggerberg, где работает множество оснащенных лабораторий. Также ETH сотрудничает с международными компаниями, такими как Google, IBM. Они создают совместные проекты, лаборатории, где студенты проводят исследования для индустрии.

Об атмосфере





Большая часть магистрантов в ETH — это иностранные студенты. Поэтому общение происходит в основном на английском языке, а у людей есть возможность узнавать разные культуры.

Студенты замотивированы работать. Все понимают, для чего они пришли в университет. Большинство не нужно заставлять учиться. Уже в шесть утра многие студенты занимаются.

Студенты замотивированы работать



ETH Zurich находится в Швейцарии, и это одно из его преимуществ. Это красивая страна в центре Европы. Здесь есть множество возможностей для путешествий. А до Казахстана оттуда можно добраться за 5-6 часов.

В Швейцарии есть свои особенности жизни. Во-первых, здесь дорого. А иностранным студентам очень сложно найти подходящее жилье. Рекомендую позаботиться об этом заранее, до приезда в страну. Во-вторых, во всех государственных структурах и документах используется немецкий язык. В-третьих, швейцарцы довольно сдержанные люди, с ними не так просто завести дружбу.

Как повлиял университет





Это был мой первый опыт долгосрочного проживания за рубежом. Поэтому обучение в ETH Zurich сильно повлияло на меня.

Обучение в ETH Zurich дает уникальную возможность поработать с лучшими профессорами, которые действительно хотят научить чему-то студентов. В университете большая концентрация умных людей, что подстегивает и мотивирует работать еще больше.