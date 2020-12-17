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Эстонский сервис такси Bolt привлек 182 млн $
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Сегодня в 11:47

Эстонский сервис такси Bolt привлек 182 млн $

Агрегатор такси Bolt привлек 182 млн $ для повышения безопасности с помощью распознавания лиц и искусственного интеллекта. Европейский конкурент Uber отказался раскрыть свою оценку, но отметил, что вырос с тех пор, как его оценили в 1,9 млрд $ в мае 2020 года.

Последний раунд финансирования компании Bolt возглавил хедж-фонд D1 Capital Partners, которым управляет американский миллиардер Даниэль Сундхейм, сообщает CNBC. В раунде также участвовал хедж-фонд Darsana Capital Partners.

Bolt направит инвестиции на улучшение функций безопасности, расширение проката автомобилей, электронных велосипедов и самокатов, а также на развитие сервиса доставки еды. Приложением компании пользуются более 50 млн человек в более чем 40 странах Европы и Африки.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #такси #инвестиции #bolt
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