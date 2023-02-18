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Ерсултан Шакенбай стал двукратным чемпионом мира по ММА
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Сегодня в 09:57

Ерсултан Шакенбай стал двукратным чемпионом мира по ММА

Казахстанский файтер Ерсултан Шакенбай второй год подряд стал победителем мирового первенства среди юниоров по ММА. Казахстанский боец завоевал две медали высшего качества, выступая в двух весовых категориях. Первый раз он отличился в весе до 52.2 килограммов в Абу-Даби, ОАЭ, а второй раз стал чемпионом мира в категории до 56,7 килограммов в Белграде, Сербия.

«Золото» Ерсултана Шакенбая стало для казахстанской сборной третьим на нынешнем ЧМ по ММА в Сербии. Помимо него на высшую ступень пьедестала почета поднялись Идрис Идрисов и Матильда Бачурина.

Источник: zakon.kz

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