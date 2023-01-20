Эрик Абдыкалыков о создании проекта ILGERI и продвижении кыргызской культуры и истории

@qoorchaq, FitJab и @hell4pan Эрик Абдыкалыков, 28 лет, город — Бишкек, предприниматель, создатель проектов @ilgeri.kg

Как все началось

О проекте

Развивать проект помогает энергия, которую мы получаем от гостей и зрителей. Наша история богата. Во всем, что мы делаем, скрыта большая сила.





Об участниках и гостях





Переехал в Бишкек, когда мне было пять лет. Живу здесь уже 23 года.Занимаюсь предпринимательской деятельностью, а именно такими проектами, как FitJab, ILGERI и Qoorchaq.Поняли, что хотим продвигать проект, который в долгосрочной перспективе будет влиять на развитие сферы культуры и образования в Кыргызстане. Наша цель — сделать что-то полезное для страны, внести свой вклад в воспитание молодежи.Мы организуем выставки, выпускаем музыкальные альбомы, снимаем документальные фильмы, развиваем отечественные бренды одежды ILGERI и QOORCHAQ.Такой формат продиктован временем. Молодежь — это будущее страны, поэтому мы стремимся завоевать ее внимание, конкурируя с Netflix и TikTok. Мы используем современные технологии и качественный дизайн, чтобы доступно и интересно рассказывать о кыргызской культуре и истории.

К нам приходит интересная аудитория, которая чувствует необходимость связи со своим культурным кодом и находится в поиске. Наши гости понимают, что культурный аспект национальной самоидентификации важен. Мы видим, что молодежь просыпается и тянется к кыргызской культуре.

Как проект меняет город



Здесь редко проходят крутые концерты, фестивали, другие мероприятия. Поэтому наши инициативы всегда находят свою аудиторию.



Развитие культуры влияет на развитие экономики страны. Наши проекты дают работу ремесленникам, фотографам, дизайнерам, другим представителям креативного класса.

О планах





Мы хотим развивать сферу образования с помощью digital-технологий и облегчить молодым людям процесс изучения своей истории. Планируем уделить больше внимания регионам.

Городским предпринимателям рекомендую две вещи.У нас небольшое население, маленький внутренний рынок, но есть все инструменты для работы на внешние рынки.Доказано, что одна из лучших форм развития креативности — погружение в культуру. Важно учить кыргызский, английский и русский языки. Комбинация трех языков помогает создавать интересные концепции.