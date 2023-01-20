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Эрик Абдыкалыков о создании проекта ILGERI и продвижении кыргызской культуры и истории
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Сегодня в 13:45

Эрик Абдыкалыков о создании проекта ILGERI и продвижении кыргызской культуры и истории

Медиа «Город 24» рассказывает о самом интересном в крупных городах Центральной Азии. Сегодня делимся интервью с основателем проекта ILGERI в Бишкеке.


Эрик Абдыкалыков, 28 лет, город — Бишкек, предприниматель, создатель проектов @ilgeri.kg, @qoorchaq, FitJab и @hell4pan

Эрик

Как все началось


Я родился в городе Каракол. Переехал в Бишкек, когда мне было пять лет. Живу здесь уже 23 года.

Занимаюсь предпринимательской деятельностью, а именно такими проектами, как FitJab, ILGERI и Qoorchaq.

ILGERI мы создали вместе с супругой в 2020 году. Поняли, что хотим продвигать проект, который в долгосрочной перспективе будет влиять на развитие сферы культуры и образования в Кыргызстане. Наша цель — сделать что-то полезное для страны, внести свой вклад в воспитание молодежи.

О проекте


ILGERI — проект, направленный на продвижение культурного наследия Кыргызстана. Мы организуем выставки, выпускаем музыкальные альбомы, снимаем документальные фильмы, развиваем отечественные бренды одежды ILGERI и QOORCHAQ.

Такой формат продиктован временем. Молодежь — это будущее страны, поэтому мы стремимся завоевать ее внимание, конкурируя с Netflix и TikTok. Мы используем современные технологии и качественный дизайн, чтобы доступно и интересно рассказывать о кыргызской культуре и истории.

Развивать проект помогает энергия, которую мы получаем от гостей и зрителей. Наша история богата. Во всем, что мы делаем, скрыта большая сила.

Об участниках и гостях


К нам приходит интересная аудитория, которая чувствует необходимость связи со своим культурным кодом и находится в поиске. Наши гости понимают, что культурный аспект национальной самоидентификации важен. Мы видим, что молодежь просыпается и тянется к кыргызской культуре.

Как проект меняет город


В Бишкеке чувствуется сильный культурный голод. Здесь редко проходят крутые концерты, фестивали, другие мероприятия. Поэтому наши инициативы всегда находят свою аудиторию.


Развитие культуры влияет на развитие экономики страны. Наши проекты дают работу ремесленникам, фотографам, дизайнерам, другим представителям креативного класса.

О планах

Мы хотим развивать сферу образования с помощью digital-технологий и облегчить молодым людям процесс изучения своей истории. Планируем уделить больше внимания регионам.

Эрик

Городским предпринимателям рекомендую две вещи.

Во-первых, работать на глобальный рынок. У нас небольшое население, маленький внутренний рынок, но есть все инструменты для работы на внешние рынки.

Во-вторых, изучать свою культуру. Доказано, что одна из лучших форм развития креативности — погружение в культуру. Важно учить кыргызский, английский и русский языки. Комбинация трех языков помогает создавать интересные концепции.

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#кыргызстан #бишкек #город24 #городскойбизнес
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