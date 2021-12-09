Epic Games и создатели «Матрицы» анонсировали проект на движке Unreal Engine 5

Epic Games и создатели новой «Матрицы» анонсировали новый проект, созданный на игровом движке Unreal Engine 5. Что это будет, игра, приложение или какая-то иная демонстрация возможностей движка, неясно.

На сайте Xbox, где доступна предзагрузка «Матрица: Пробуждение — An Unreal Engine 5 Experience», проект описывается как «бесплатная технологическая демонстрация» и «будущее интерактивного повествования».

Пользователям обещают поездку в изменяющую реальность вселенную «Матрицы» при участии Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс.

Релиз «Матрицы: Пробуждение — An Unreal Engine 5 Experience» состоится в рамках The Game Awards 10 декабря.

Источник: daily.afisha.ru