EPAM Uzbekistan открыл набор на бесплатные тренинги для разработчиков.
Они будут по трем направлениям:
— основы JavaScript — посвящен современным подходам, технологиям и инструментальным средствам разработки веб-приложений с использованием JavaScript
— основы DevOps — для тех, кто хочет разбираться в микросервисной архитектуре, вопросах автоматизации приложений и систем, управлении динамическими Cloud-решениями
— Automated Testing — основы разработки решений для ускорения тестирования программ на стыке DevOps, оптимизации производительности.
Тренинги будут проводиться на русском языке. Стартуют 15 февраля.
Источник: spot.uz