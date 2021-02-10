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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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EPAM Uzbekistan открыл набор на бесплатные тренинги для разработчиков
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Сегодня в 11:22

EPAM Uzbekistan открыл набор на бесплатные тренинги для разработчиков

EPAM Uzbekistan открыл набор на бесплатные тренинги для разработчиков.

Они будут по трем направлениям:

— основы JavaScript — посвящен современным подходам, технологиям и инструментальным средствам разработки веб-приложений с использованием JavaScript

— основы DevOps — для тех, кто хочет разбираться в микросервисной архитектуре, вопросах автоматизации приложений и систем, управлении динамическими Cloud-решениями

— Automated Testing — основы разработки решений для ускорения тестирования программ на стыке DevOps, оптимизации производительности.

Тренинги будут проводиться на русском языке. Стартуют 15 февраля.

Источник: spot.uz

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