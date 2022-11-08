Эминем, Лайонел Ричи и Duran Duran вошли в Зал славы рок-н-ролла

В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения исполнителей в Зал славы рок-н-ролла.

В этом году новыми членами зала стали Лайонел Ричи, Долли Партон, а также группы Duran Duran и The Eurythmics. Среди них также оказался Эминем.

Эминем — десятый исполнитель рэпа, попавший в Зал славы рок-н-рола. Всего в нем числится триста артистов.

Зал и музей славы рок-н-ролла — музей и организация в Кливленде, Огайо, США, посвященные наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.

Источник: tengrinews.kz