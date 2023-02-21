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Елена Рыбакина номинирована на международную премию
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Сегодня в 11:06

Елена Рыбакина номинирована на международную премию

Лучшая теннисистка Казахстана и 10 ракетка мира Елена Рыбакина претендует на престижную международную спортивную награду за 2023 год в номинации «Прорыв года».

Победительница «Уимблдона-2022» и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2023 года стала номинанткой международной спортивной премии Laureus World Sports. Данной наградой ежегодно отмечают спортсменов в семи номинациях за выдающиеся достижения за прошедший год.

Каждый победитель получает статуэтку Laureus, эксклюзивно предоставленную ювелирным Домом Cartier. Эта фигура весом 2,5 кг содержит 670 гр. серебра и 650 гр. золота.

Источник: zakon.kz

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#казахстан #спорт #теннис #награда #еленарыбакина
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