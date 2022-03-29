Эксперты из Кремниевой долины проведут бесплатный курс для 16 стартапов Центральной Азии

Объявлен набор стартапов на участие в Central Asia Think Big Boot Camp.
Программа представляет собой некоммерческий проект по отбору и формированию группы стартапов из Центральной Азии. Буткемп организован при поддержке центра новой экономики StrategEast и проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды.
Преподаватели буткемпа — специалисты из калифорнийского акселератора USMAC. Благодаря им участники смогут изучить экосистему Кремниевой долины, наладить партнерство с ее стартап и венчурным сообществом.
Программа включает в себя десятидневный интенсивный курс, в ходе которого участники смогут:
— повысить свои способности и навыки мыслить глобально
— изменить восприятие от боязни риска к терпимости рисков
— развить мировоззрение для глобального роста
— получить основные навыки для вывода стартапа на глобальный уровень
— понять основы глобального процесса продаж и привлечения средств от венчурных инвесторов
— наладить сотрудничество с отраслевыми экспертами и инвесторами Кремниевой долины.
Обучение будет проводиться на английском языке с 10 по 23 мая на площадке IMPACT.T Technological Hub.
Подать заявку можно по ссылке. Крайний срок — 20 апреля.
Источник: spot.uz