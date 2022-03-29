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Эксперты из Кремниевой долины проведут бесплатный курс для 16 стартапов Центральной Азии
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Сегодня в 09:41

Эксперты из Кремниевой долины проведут бесплатный курс для 16 стартапов Центральной Азии

Объявлен набор стартапов на участие в Central Asia Think Big Boot Camp.

Программа представляет собой некоммерческий проект по отбору и формированию группы стартапов из Центральной Азии. Буткемп организован при поддержке центра новой экономики StrategEast и проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды.

Преподаватели буткемпа — специалисты из калифорнийского акселератора USMAC. Благодаря им участники смогут изучить экосистему Кремниевой долины, наладить партнерство с ее стартап и венчурным сообществом.

Программа включает в себя десятидневный интенсивный курс, в ходе которого участники смогут:

— повысить свои способности и навыки мыслить глобально

— изменить восприятие от боязни риска к терпимости рисков

— развить мировоззрение для глобального роста

— получить основные навыки для вывода стартапа на глобальный уровень

— понять основы глобального процесса продаж и привлечения средств от венчурных инвесторов

— наладить сотрудничество с отраслевыми экспертами и инвесторами Кремниевой долины.

Обучение будет проводиться на английском языке с 10 по 23 мая на площадке IMPACT.T Technological Hub.

Подать заявку можно по ссылке. Крайний срок — 20 апреля.

Источник: spot.uz

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