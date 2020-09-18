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Эконовости. Что пройдет в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане ко Всемирному дню чистоты
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Сегодня в 15:59

Эконовости. Что пройдет в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане ко Всемирному дню чистоты

World Clean Up Day — ежегодная экоакция, направленная на борьбу с твердыми отходами. В 2019 году свой вклад в программу внесли 21 миллион человек из 180 стран.


Казахстан


Экологическое движение @recycle.birge приглашает алматинцев поучаствовать в Дне чистоты. В 10 городских локациях пройдут субботники. Начало мероприятия — 19 сентября в 10:00.

В Алматы теперь можно посетить экологическую инсталляцию. Арт-объект из 4000 пластиковых пакетов расположен на пересечении улиц Панфилова и Жибек Жолы до конца сентября. Для создания картины с начала июля среди жителей Нур-Султана проводили сбор полиэтиленовых пакетов.

Казахстанская ассоциация по управлению отходов Kazwaste устраивает экомарафон. Стоимость участия — 1500 тг, начало 19 сентября. Можно самостоятельно выбрать дистанцию на 3, 5 и 10 км. С собой нужно взять перчатки и пакеты для сбора мусора.

В Нур-Султане стартовал экологический марафон «ЭкоАсар» @recycle.kz. Благотворительная акция продлится месяц, с 11 сентября по 11 октября. Можно будет посетить вебинары и мастер-классы для волонтеров, получить инструкции по правильной сортировке отходов.

Министерство экологии, @minecologykz,запустило электронные услуги для охотников и рыболовов. Теперь удостоверение на изъятие объектов животного мира получают онлайн. Это поможет бороться с браконьерством и загрязнением среды.

В столице открывается первая арт-фотовыставка «Экология как искусство», @ecoart.kz. Автором проекта выступила эколог и грантообладатель проекта «3.2.1. Старт» Хамида Токумова. Также будут представлены обучающие постеры и социальные ролики.

Ассоциация экоинициатив выпустила новый эпизод телепроекта ECOJER, @ecojer. Темой программы стали перспективы строительства мусоросжигающих заводов в Казахстане. Гостем был почетный консул Бельгии.

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Кыргызстан


Экосообщество Tazar App запустило экомарафон «Сортируем и сдаем с Tazar». Желающие научатся утилизировать неорганические отходы и разберутся в маркировках. Акция продлится до 30 сентября. В конце мероприятия участники получат призы.

Магазин чистой продукции ECOFERMA с 19 по 20 сентября проведет ярмарку натуральной продукции. Можно продегустировать органические продукты от @ecomade.kg:

Дата: 19 сентября, 16:00 — 19:00

Адрес: ул. Московская, 150

Дата: 20 сентября, 16:00 — 18:00

Адрес: ул. Ахунбаева, 145


Общественная экоорганизация «АрчА» устроила онлайн-экскурсию по дендрарию. Слушатели могут узнать о биоразнообразии в Кыргызстане.

CSD Center, @csd.center, запускает онлайн-курс по управлению, переработке и утилизации отходов. Акция пройдет с 5 по 16 октября. Участники узнают об изменениях в экотерминологии и иерархии отходов.

Компания по переработке пластика Begreen, @begreen.kg, готова бесплатно установить 200 новых урн. Жители Бишкека могут связаться с фирмой и предложить район для установки.

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Узбекистан


Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, @uzeco, приглашает принять участие в экосубботниках. Мероприятия пройдут 19 сентября с 09:00 в двух районах Ташкента: на аллее по улице Ракатбоши и в парке культуры и отдыха «Болажон». Все необходимые принадлежности выдадут на местах. Участников просят размещать посты в соцсетях с хештегом #WorldCleanUpDayUzb. Авторы креативных работ получат призы и сувениры.

Онлайн-школа «Зеленый драйвер», @greendriver.ru, запустила второй поток курсов экоконсультантов. За 3 месяца участники посетят 50 занятий в формате вебинаров и пообщаются с коллегами из России, Казахстана и других стран.


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#казахстан #кыргызстан #узбекистан #экология #экологияжизни
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