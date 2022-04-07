Экономика и инвестиции: 8 YouTube-каналов, которые помогут вам правильно распоряжаться финансами

Помимо забавных роликов на YouTube можно найти интересные каналы, посвященные тому, как лучше распоряжаться деньгами и инвестировать. Собрали список, который поможет вам оставаться в курсе событий финансового мира и успешно увеличивать свои активы.





InvestFuture





Количество подписчиков: 934 000

Популярный канал, контент которого отвечает на вопросы, волнующие каждого. Здесь рассказывают про инвестиции, личные финансы, экономику и многое другое.

Новые видео появляются каждый день, а в плейлистах уже можно найти больше 50 интервью с экспертами и сотни роликов на разные темы.





Atameken Business News





Количество подписчиков: 591 000

Первый казахстанский мультимедийный канал новостей бизнеса и финансового мира. Гостями роликов выступают ведущие эксперты — бизнесмены, руководители предприятий, лидеры общественного мнения.

На Atameken Business выходят аналитические программы, прогнозы развития и поведения рынков, комментарии специалистов и экспертные оценки.





Finversia





Количество подписчиков: 168 000

Здесь рассказывают о новостях в финансовом мире. Кроме этого, в роликах можно услышать экспертное мнение специалистов по фондовому рынку, экономистов и трейдеров.

Отдельный интерес представляет собой образовательная рубрика, в которой авторы советуют ресурсы для изучения экономической грамотности.





Bitkogan





Количество подписчиков: 104 000

Канал профессора ВШЭ и инвестиционного банкира Евгения Когана. В своих роликах он рассказывает о новостях финансового мира, разговаривает с экспертами и объясняет, куда лучше вложить средства.



В отдельных роликах и прямых трансляциях автор также отвечает на вопросы подписчиков.





«РБК Инвестиции»





Количество подписчиков: 125 000

«РБК Инвестиции» — канал для тех, кто заботится о своих деньгах. Если вы интересуетесь инвестициями, хотите накопить, приумножить доходы и заработать, то вам будет здесь интересно.

В плейлистах вы найдете ролики с анализом важных событий рынка и компаний, за которыми стоит следить, советы профессионалов и личный опыт частных инвесторов.





Канал Алексея Тараповского





Количество подписчиков: 20 000

Алексей Тараповский — независимый финансовый советник, основатель компании Anderida Financial Group. На своем канале он делится советами по инвестированию, увеличению заработка, способам ведения личных финансов.

Так, в последних видео специалист рассказывает о том, как не только сохранить свои активы, но и приумножить их.





The Financial Diet





Количество подписчиков: 965 000

Англоязычный канал, про личные финансы, работу и инвестиции. Здесь несколько основных рубрик, в которых вам расскажут о том, как устроена современная экономика и как ее понять.

Один из самых интересных плейлистов — интервью с людьми, которые пробуют новые занятия, а потом делятся опытом, как это повлияло на их финансовую жизнь.





Two Cents





Количество подписчиков: 639 000

Канал ведут две семейные пары, которые рассказывают, как планировать семейный бюджет, вести дневник доходов и расходов и следить за «невидимыми» налогами.

Длительность роликов обычно не превышают десять минут. За это время ведущие успевают раскрыть тему с юмором и долей забавной анимации.