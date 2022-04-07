Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ekonomika-i-investicii-8-youtube-kanalov-kotorye-pomogut-vam-pravil-no-rasporyazhat-sya-finansami
Экономика и инвестиции: 8 YouTube-каналов, которые помогут вам правильно распоряжаться финансами
89
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Сегодня в 17:45

Экономика и инвестиции: 8 YouTube-каналов, которые помогут вам правильно распоряжаться финансами

Помимо забавных роликов на YouTube можно найти интересные каналы, посвященные тому, как лучше распоряжаться деньгами и инвестировать. Собрали список, который поможет вам оставаться в курсе событий финансового мира и успешно увеличивать свои активы.


InvestFuture


Количество подписчиков: 934 000



Популярный канал, контент которого отвечает на вопросы, волнующие каждого. Здесь рассказывают про инвестиции, личные финансы, экономику и многое другое.

Новые видео появляются каждый день, а в плейлистах уже можно найти больше 50 интервью с экспертами и сотни роликов на разные темы.


Atameken Business News


Количество подписчиков: 591 000



Первый казахстанский мультимедийный канал новостей бизнеса и финансового мира. Гостями роликов выступают ведущие эксперты — бизнесмены, руководители предприятий, лидеры общественного мнения.

На Atameken Business выходят аналитические программы, прогнозы развития и поведения рынков, комментарии специалистов и экспертные оценки.


Finversia


Количество подписчиков: 168 000



Здесь рассказывают о новостях в финансовом мире. Кроме этого, в роликах можно услышать экспертное мнение специалистов по фондовому рынку, экономистов и трейдеров.

Отдельный интерес представляет собой образовательная рубрика, в которой авторы советуют ресурсы для изучения экономической грамотности.


Bitkogan


Количество подписчиков: 104 000



Канал профессора ВШЭ и инвестиционного банкира Евгения Когана. В своих роликах он рассказывает о новостях финансового мира, разговаривает с экспертами и объясняет, куда лучше вложить средства.

В отдельных роликах и прямых трансляциях автор также отвечает на вопросы подписчиков.


«РБК Инвестиции»


Количество подписчиков: 125 000



«РБК Инвестиции» — канал для тех, кто заботится о своих деньгах. Если вы интересуетесь инвестициями, хотите накопить, приумножить доходы и заработать, то вам будет здесь интересно.

В плейлистах вы найдете ролики с анализом важных событий рынка и компаний, за которыми стоит следить, советы профессионалов и личный опыт частных инвесторов.


Канал Алексея Тараповского


Количество подписчиков: 20 000



Алексей Тараповский — независимый финансовый советник, основатель компании Anderida Financial Group. На своем канале он делится советами по инвестированию, увеличению заработка, способам ведения личных финансов.

Так, в последних видео специалист рассказывает о том, как не только сохранить свои активы, но и приумножить их.


The Financial Diet


Количество подписчиков: 965 000



Англоязычный канал, про личные финансы, работу и инвестиции. Здесь несколько основных рубрик, в которых вам расскажут о том, как устроена современная экономика и как ее понять.

Один из самых интересных плейлистов — интервью с людьми, которые пробуют новые занятия, а потом делятся опытом, как это повлияло на их финансовую жизнь.


Two Cents


Количество подписчиков: 639 000


Канал ведут две семейные пары, которые рассказывают, как планировать семейный бюджет, вести дневник доходов и расходов и следить за «невидимыми» налогами.

Длительность роликов обычно не превышают десять минут. За это время ведущие успевают раскрыть тему с юмором и долей забавной анимации.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #каналы #инвестиции #финансы #гдеучиться
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА ВЫХОДНЫХ. ФАНТАСТИКА
5417
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРОССОВКИ ДЛЯ ПРОБЕЖКИ
5219
Республика Алтай. О том, как жить на Алтае и местных традициях
25313
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.