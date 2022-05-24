Екатерина Шабалина и Мурат Жакен выиграли этап КРК В Талдыкоргане

В Талдыкоргане впервые прошел республиканский турнир по триатлону. Участники из восьми регионов Казахстана вышли на старт спринтерской дистанции — 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега.

В мужской гонке сильнее всех оказался Мурат Жакен с результатом 1:01:05. На второй строчке разместился атлет из Туркестанской области Ерасыл Аманжолов. На третьей — представитель Актюбинской области Дарын Конысбаев.

У женщин вот уже третий старт подряд с начала сезона первое место на пьедестале не уступает Екатерина Шабалина из Нур-Султана. Она завершила гонку за 01:07:00. Второе место заняла Юлия Озерова, уступившая оппонентке 45 секунд. Тройку замкнула Надежда Бекмаганбетова, продемонстрировавшая лучший результат в завершающем забеге — 5 километров за 0:18:58.