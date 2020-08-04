Егор Крид, Сергей Шнуров и Дима Билан стали самыми высокооплачиваемыми артистами в рейтинге Forbes

В десятку лидеров также вошли певица Полина Гагарина (6,4 млн долларов), группа «Би-2» (6 млн долларов), Григорий Лепс (5,3 млн долларов), Тимати (5,1 млн долларов) и Иван Ургант (5,1 млн долларов). На последней — 20-й — строчке рейтинга оказалась певица Zivert, заработавшая 3,1 млн долларов.
Составители рейтинга подсчитали доходы артистов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Они отмечают, что доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года.
Источник: daily.afisha.ru
Источник фотографии: vokrug.tv