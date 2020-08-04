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Егор Крид, Сергей Шнуров и Дима Билан стали самыми высокооплачиваемыми артистами в рейтинге Forbes
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Сегодня в 10:13

Егор Крид, Сергей Шнуров и Дима Билан стали самыми высокооплачиваемыми артистами в рейтинге Forbes

Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан возглавили рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes. Певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров занял первое место — его доход за год составил 8,8 млн долларов. Второе место досталось Егору Криду с доходом в 6,9 млн долларов, а замыкает тройку самых богатых российских звезд Дима Билан, заработавший 6,8 млн долларов. На четвертой строчке в списке оказался рэпер Баста с доходом в 6,6 млн, а на пятой позиции расположился Филипп Киркоров, заработавший 6,6 млн долларов.

В десятку лидеров также вошли певица Полина Гагарина (6,4 млн долларов), группа «Би-2» (6 млн долларов), Григорий Лепс (5,3 млн долларов), Тимати (5,1 млн долларов) и Иван Ургант (5,1 млн долларов). На последней — 20-й — строчке рейтинга оказалась певица Zivert, заработавшая 3,1 млн долларов.

Составители рейтинга подсчитали доходы артистов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Они отмечают, что доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: vokrug.tv

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#баста #егоркрид #рейтинг #тимати #сергейшнуров
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