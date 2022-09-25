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Эд Ширан выпустит сингл Celestial. Это новая коллаборация с Pokémon
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Сегодня в 10:44

Эд Ширан выпустит сингл Celestial. Это новая коллаборация с Pokémon

Эд Ширан выпустит совместный с Pokémon Go сингл. Он называется Celestial и выйдет уже 29 сентября.



Предзаказ на песню Celestial уже можно оформить в Spotify, Apple Music и Deezer.

Источник: srsly.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.