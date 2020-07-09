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Джуд Лоу может стать Капитаном Крюком в новом «Питере Пэне»
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Сегодня в 10:43

Джуд Лоу может стать Капитаном Крюком в новом «Питере Пэне»

Disney начал переговоры с Джудом Лоу по поводу роли главного антагониста новой экранизации «Питера Пэна». Если они пройдут удачно, то актер сыграет Капитана Крюка в проекте Дэвида Лоури.

В основе сюжета лежит повесть Дж. М. Барри «Питер и Венди». Фильм расскажет о мальчике по имени Питер, который не хочет взрослеть и живет в Нетландии. Оказавшись в Лондоне, он встречает Венди и ее братьев, которые отправляются с ним на поиски приключений и вступают в противостояние с Капитаном Крюком.

Режиссер будущего проекта обещает показать новый взгляд на уже знакомую историю и хочет, чтобы она была совершенно не похожа на другие экранизации.

Другие подробности пока неизвестны.

Источник: film.ru

Источник фотографии: film.ru

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#disney #джудлоу #питерпэн
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