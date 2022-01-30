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Джонни Депп продаст NFT своих картин. Он выставит на продажу портреты друзей
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Сегодня в 09:38

Джонни Депп продаст NFT своих картин. Он выставит на продажу портреты друзей

Американский актер Джонни Депп продаст в виде NFT 11 111 собственных картин. Среди них будут портреты его друзей и людей, которые вдохновляют автора.



Желающие смогут приобрести цифровые копии портретов Хита Леджера, Тима Бертона, Элизабет Тейлор, Марлона Брандо и Хантера Томпсона, самого Деппа, а также его дочери Лили-Роуз, его пса Му и выдуманного сыном актера персонажа Баннимена.

Артист намерен перечислить четверть заработанных на продаже NFT-лотов денег на благотворительные цели. Покупатели NFT картин Деппа получат не только цифровые копии портретов, но также доступ к закрытому сообществу актера на платформе Discord.

Источник: daily.afisha.ru

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#искусство #технологии #картины #джоннидепп #nft
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