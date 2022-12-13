«Джеймс Уэбб» открыл старейшие галактики во Вселенной. Им более 100 млн лет

Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» в космос ознаменовал начало новой эры в астрономии. Теперь обсерватория стала если не самым главным, то точно незаменимым помощником ученых в области изучения просторов Вселенной.

Одной из последних на настоящий момент находок «Джеймса Уэбба» стали четыре далекие галактики. Специалисты сразу же предположили, что они появились много лет назад, но для установления точного периода зарождения звездных скоплений потребовалось время. Теперь ученые, наконец, готовы поделиться результатами своего исследования со всем научным сообществом и астрономами-любителями. Согласно публикации на сайте Европейского космического агентства, «Джеймс Уэбб» обнаружил старейшие галактики. Они возникли примерно через 400 лет после того, как произошел Большой взрыв. Это значит, что на тот момент возраст Вселенной составлял всего два процента от ее нынешнего количества лет.

Источник: srsly.ru



