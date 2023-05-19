Джеки Чан появится в продолжении «Каратэ-пацана»

Джеки Чан ведет переговоры о своем возвращении в новую часть «Каратэ-пацана».

Чан вновь сыграет роль мистера Хана, в которой он уже появлялся в фильме 2010 года. По сюжету 12-летний Дрей Паркер – Джейден Смит приезжает в Китай, где у него быстро появляются враги. Хан вступается за мальчика и учит его искусству кунг-фу, чтобы встретиться с главным обидчиком на ринге.

Проявится ли Джейден Смит в новом фильме, неизвестно.

«Каратэ-пацан» собрал 359 миллионов долларов по всему миру при бюджете всего в 40 миллионов.

Источник: daily.afisha.ru