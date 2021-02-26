Джастин Тимберлейк в кино: 7 фильмов, которые вы должны посмотреть

Участник «Клуба Микки Мауса» и бывший вокалист бойсбэнда 'N Sync, талантливый исполнитель и успешный продюсер. Джастин Тимберлейк покорил сердца поклонников еще в далеких 90-х, но до сих пор радует своими выступлениями на сцене и концертах — и не только! Как актер он не менее прекрасен — в его кинобиографии есть место драмам, анимации, легкомысленным комедиям, но это всегда качественное кино. И, чтобы доказать это, вместе с онлайн-кинотеатром IVI мы собрали самые интересные фильмы с участием Джастина Тимберлейка.















Джастин очень гордится этой ролью — и мы его понимаем: оскароносная картина великого Дэвида Финчера о взлете не менее великого Марка Цукерберга. Трудно сегодня поверить, но когда-то Марк Цукерберг был никому неизвестным, одиноким и замкнутым студентом. Именно периоду, когда за считанные месяцы он становится самым успешным предпринимателем своего поколения и молодым миллиардером, посвящен легендарный байопик. В социальной сети Facebook тысячи мечтают стать его онлайн-друзьями и приблизиться к гению, а вот в реальности дела с близкими товарищами у него совсем плохи. Его главный компаньон по созданию сайта, близкий друг Эдуардо Саверин, и инвесторы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс подают на Марка в суд. Каждый мечтает урвать кусок от большого и прибыльного пирога, но Цукерберг не спешит отдавать деньги и признавать свою неправоту, даже когда сам он нагло лжет. В драме об истории создания самой популярной соцсети Тимберлейк сыграл успешного программиста Шона Паркера, который придумал популярную в свое время сеть для обмена музыкой — очень символично.













Поговаривают, накануне съемок продюсеры предлагали Джастину пойти на курсы актерского мастерства, но тот отказался. Что не помешало сделать его участие в криминальной драме на основе реальных событий одним из самых удачных в карьере. По сюжету, Джейк из банды наркоторговцев проваливает важную сделку, из-за чего его молодой «начальник» Джонни теряет большие деньги. Гангстер придумывает оригинальный способ отомстить провинившемуся и похищает его младшего брата Зака. Плен кажется юноше лучше любого отдыха: нет родителей и школьных учителей, вокруг только красивые девушки, легкие наркотики и дружелюбные парни. Но все меняется, когда Джонни узнает, что любое похищение, даже шуточное, грозит ему реальным тюремным сроком. Прототипом героя Тимберлейка стал Джесси Радж, приговоренный к пожизненному заключению.













Фильм можно назвать пророческим: он снят десятилетие назад, но актуальность фантастической идеи мы осознали только сейчас, переживая коллапс от продолжающейся пандемии. Итак, в будущем ученые нашли способ продлить жизни людей на века. Теперь ДНК генетически запрограммирована так, что человек, достигший 25 лет, перестает стареть. У каждого на руке есть таймер — самая ценная валюта и счетчик твоей жизни. Минутами, секундами, часами расплачиваются, меняют, получают, воруют. Но у каждого ограниченный запас времени, и когда он кончается, человек умирает. Самый наглядный пример — жители бедного города Дэйтона, которые работают за гроши и умирают каждый день. Зато их «соседи» в богатом Нью-Гринвиче могут безбедно жить столетиями. Случайно 28-летний работяга Уилл знакомится с зажиточным Генри, уставшим от своего богатства. Он «дарит» новому знакомому свои оставшиеся 116 лет, и с этой минуты жизнь общества будущего меняется навсегда. У Тимберлейка здесь почетная главная роль и отличное партнерство с Амандой Сайфред и Киллианом Мерфи.













Совершенно иное жанровое представление актерского таланта Тимберлейка. Легкая и очаровательная комедия о том, что скрывается за дружбой и во что порой выливаются «отношения без обязательств». Очередной бойфренд расстался с Джейми, потому что она «слишком эмоциональная». Отношения Дилана закончились по обратной причине — его бывшая уверена, что он не умеет выражать свои чувства. Судьба сводит два одиночества, и герои быстро становятся близкими друзьями. Коротая очередной одинокий вечер, Дилан и Джейми договариваются о сексе без обязательств. Она не бреет ноги, он не приносит цветы. Никаких заморочек и проблем. Героям казалось, что они все просчитали, но со временем становится ясно, что их дружба переросла в страсть, а позже — в любовь.













История братьев Коэнов о вымышленном музыканте Льюине Дэвисе происходит в Нью-Йорке 60-х годов. Бывший моряк и талантливый фолксингер переживает непростые времена. Пока его друзья и знакомые наслаждаются богемной жизнью на Манхэттене, свободными отношениями и легкими деньгами, музыкант едва сводит концы с концами, ночуя у друзей и знакомых. Его альбом никто не покупает, лучший друг и компаньон ушел из жизни, да и в личной сфере ничего хорошего не предвидится. Несмотря на это, Дэвис не оставляет попыток сделать музыкальную карьеру и доказать окружающим и себе, что он чего-то стоит. В роли друга и коллеги главного героя Тимберлейку пригодился его музыкальный талант: он много играет кантри, которую обожает с детства.













Когда-то Вуди Аллену почти в шутку предложили на роль колоритного пляжного спасателя Джастина Тимберлейка, он тут же согласился и не прогадал. История получилась как всегда у режиссера — очаровательной, но вместе с тем захватывающей. Кажется, что жители красочного и радужного Кони-Айленда не умеют грустить, но на самом деле именно там разворачивается настоящая драма. Официантка Джинни мечтала стать актрисой, но не сложилось: теперь она довольствуется низкооплачиваемой работой и браком с грубым мужланом Хампти, который работает оператором аттракционов. Однажды Джинни знакомится с молодым спасателем Микки, мечтающим стать драматургом. Женщина находит в нем отдушину и вдохновение, которых ей не хватало все эти годы, и у них завязывается тайный роман. Неожиданно идиллию портит дочь Хампти Каролина, которая не только скрывается от мужа-мафиози, но и мгновенно влюбляется в Микки.













Шрек, проживающий некоторое время с женой Фионой в Далеком-далеком королевстве, получает от своего почившего тестя титул короля. Зеленый огр, привыкший к тихой жизни в болоте без светских раутов и обязательных царских обязанностей, решает найти следующего по списку наследника престола — кузена Фионы Арти. Увы, парень — замкнутый старшеклассник, который не умеет постоять за себя, и править королевством ему еще рано. Зато смелости и наглости сделать это хватает Очаровательному Принцу, который в отсутствие огра берет Далекое-далекое штурмом.

А почему он в подборке? Так это настоящий подарок для фанатов голоса Джастина, если вы привыкли к дубляжу, то включите оригинальную звуковую дорожку и наслаждайтесь.