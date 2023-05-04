Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
dvorec-iz-krestnogo-otca-vystavili-na-prodazhu
Дворец из «Крестного отца» выставили на продажу
119
Главный

Вчера в 11:17

Дворец из «Крестного отца» выставили на продажу

Замок из третьей части культового фильма «Крестный отец» выставлен на продажу. Известный кинофанатам объект построен в XIX веке, а оценивают дом в 6,6 миллионов долларов. Дворец находится в городе Ачиреале на побережье Сицилии.

Территория вокруг замка занимает около 43 тысяч квадратных футов. В доме расположены 22 спальни и винный погреб. Сам дворец имеет неоготическую архитектуру и обрамлен двумя башнями.

Киноманы могут узнать лестницу и несколько комнат на первом этаже, которые режиссер Фрэнсис Форд Коппола показал в своем киношедевре. Однако богатая история дома сама достойна экранизации.

Источник: tengritravel.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#фильм #съемки #замки #продажа #крестныйотец
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Apple улучшит широкоугольную камеру iPhone 12
1181
Oceanman впервые прошел в Казахстане
882
Паганини и Моцарт прозвучат в Астане
1388
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.