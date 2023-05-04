Дворец из «Крестного отца» выставили на продажу

Замок из третьей части культового фильма «Крестный отец» выставлен на продажу. Известный кинофанатам объект построен в XIX веке, а оценивают дом в 6,6 миллионов долларов. Дворец находится в городе Ачиреале на побережье Сицилии.

Территория вокруг замка занимает около 43 тысяч квадратных футов. В доме расположены 22 спальни и винный погреб. Сам дворец имеет неоготическую архитектуру и обрамлен двумя башнями.

Киноманы могут узнать лестницу и несколько комнат на первом этаже, которые режиссер Фрэнсис Форд Коппола показал в своем киношедевре. Однако богатая история дома сама достойна экранизации.

Источник: tengritravel.kz