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Дубай планирует запуск летающих такси к 2026 году
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Сегодня в 10:20

Дубай планирует запуск летающих такси к 2026 году

Правительство эмирата объявило о возобновлении программы по разработке летающего такси. В будущем авторы проекта не исключают, что такси будут полностью беспилотными.

Прототип летающего EV-такси представит американская Joby Aviation, которая в 2022 году анонсировала запуск летающего такси в Южной Корее. Прототип на одном заряде аккумулятора может пролететь более 240 км со скоростью до 320 км/ч. В Управлении дорог и транспорта эмирата заявили, что официальный контракт еще не подписан.

Источник: incrussia.ru

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