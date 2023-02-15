Дубай планирует запуск летающих такси к 2026 году

Правительство эмирата объявило о возобновлении программы по разработке летающего такси. В будущем авторы проекта не исключают, что такси будут полностью беспилотными.

Прототип летающего EV-такси представит американская Joby Aviation, которая в 2022 году анонсировала запуск летающего такси в Южной Корее. Прототип на одном заряде аккумулятора может пролететь более 240 км со скоростью до 320 км/ч. В Управлении дорог и транспорта эмирата заявили, что официальный контракт еще не подписан.

Источник: incrussia.ru