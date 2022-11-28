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DreamWorks Animation обновила заставку. В ней появились герои мультфильмов студии
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Сегодня в 09:43

DreamWorks Animation обновила заставку. В ней появились герои мультфильмов студии

DreamWorks Animation представила обновленную заставку, с которой в будущем будут начинаться ее картины.

В ролике культовый лунный ребенок с удочкой пролетает среди знаменитых франшиз студии. Среди них — «Как приручить дракона», «Кунг-фу Панда», «Босс-молокосос», «Тролли» и «Шрек».



Над видео работала творческая группа DreamWorks, в которую вошли продюсер Сюзанн Берги и художник-постановщик Кендал Кронкхайт. Композитором выступил Гарри Грегсон-Уилльямс.

Новая заставка студии впервые будет показана перед мультфильмом «Кот в сапогах-2: Последнее желание», мировой прокат которого запланирован на 21 декабря.

Источник: daily.afisha.ru

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#мультфильм #открытие #анимация #dreamworks #сцена
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