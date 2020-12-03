Доставка «Яндекс Go» показала, где в Нур-Султане и Алматы живут самые активные покупатели

Сервис доставки «Яндекс Go» проанализировал статистику заказов в «Черную пятницу» 27 ноября 2020 года, чтобы определить, в каких районах Нур-Султана и Алматы жители активнее всего участвовали в распродажах.
Результаты доставок в день распродаж сравнили с данными о заказах в обычные дни — так нашли районы, куда пользователи заказывали чаще. Для большей точности взяли информацию о работе доставки «Яндекс Go» в две предыдущие пятницы: 20 и 13 ноября 2020 года.
В Алматы в «Черную пятницу» 2020 года больше всего доставок было заказано из следующих мест:
1. ТЦ Armada, улица Кабдолова, 1/8
2. ТЦ Mega Center Alma-Ata, улица Розыбакиева, 247а
3. ТРЦ DOSTYK PLAZA, Самал 2-й микрорайон, 111
4. Магазин «Меломан» на улице Гоголя, 58
5. Магазин Beautymania на проспекте Назарбаева, 148
6. Магазин Abdi на улице Сатпаева, 11а.
Улицы, к жителям которых приехало больше всего заказов:
1. Коктем 1-й микрорайон
2. Жарокова
3. Навои
В Нур-Султане больше всего доставок было заказано из следующих магазинов:
1. ЦУМ
2. Центральный парк
3. «Астана-Байтерек»
4. ТРЦ ASIA PARK.
В столице в «Черную пятницу» больше всего заказов на доставку ждали в следующих районах:
1. Около ЖД вокзала «Нур-Султан-1». Причем именно в этот район большинство доставок было заказано из ЦУМа
2. В ЖК «Речной Квартал»
3. В ЖК «Городской Романс»
4. Около EXPO 2017
Самой короткой доставкой с помощью сервиса «Яндекс Go» в Нур-Султане стала поездка по улице Куйши Дина — в Центр аллергологии (улица Куйши Дина, 2) передали документы из дома №1 на этой же улице. Маршрут в 857 метров занял всего 5 минут.
Помимо повышенного спроса на доставку в отдельных районах, в «Черную пятницу» люди выбирали непривычное время для получения заказов. В этот день большинство покупателей хотели видеть курьера с их покупкой утром с 09:00 до 11:00 или днем с 15:00 до 17:00. Еще один всплеск заказов был в 22:00.
В обычные дни видна привязка к рабочему графику: в две предыдущие пятницы, 20 и 13 ноября, самая большая плотность заказов наблюдалась с 10:00 до 12:00 и в конце рабочего дня, с 17:00 до 20:00.
В «Черную пятницу», как и в любой другой день, доставку можно заказать прямо из приложения «Яндекс Go». Партнеры сервиса помогут довезти не только небольшие покупки, но и мебель, строительные материалы, а также тяжелые товары из супермаркета.