Доставка «Яндекс Go» показала, где в Нур-Султане и Алматы живут самые активные покупатели

Сервис доставки «Яндекс Go» проанализировал статистику заказов в «Черную пятницу» 27 ноября 2020 года, чтобы определить, в каких районах Нур-Султана и Алматы жители активнее всего участвовали в распродажах.

Результаты доставок в день распродаж сравнили с данными о заказах в обычные дни — так нашли районы, куда пользователи заказывали чаще. Для большей точности взяли информацию о работе доставки «Яндекс Go» в две предыдущие пятницы: 20 и 13 ноября 2020 года.

В Алматы в «Черную пятницу» 2020 года больше всего доставок было заказано из следующих мест:

1. ТЦ Armada, улица Кабдолова, 1/8

2. ТЦ Mega Center Alma-Ata, улица Розыбакиева, 247а

3. ТРЦ DOSTYK PLAZA, Самал 2-й микрорайон, 111

4. Магазин «Меломан» на улице Гоголя, 58

5. Магазин Beautymania на проспекте Назарбаева, 148

6. Магазин Abdi на улице Сатпаева, 11а.

Улицы, к жителям которых приехало больше всего заказов:

1. Коктем 1-й микрорайон

2. Жарокова

3. Навои





В Нур-Султане больше всего доставок было заказано из следующих магазинов:

1. ЦУМ

2. Центральный парк

3. «Астана-Байтерек»

4. ТРЦ ASIA PARK.

В столице в «Черную пятницу» больше всего заказов на доставку ждали в следующих районах:

1. Около ЖД вокзала «Нур-Султан-1». Причем именно в этот район большинство доставок было заказано из ЦУМа

2. В ЖК «Речной Квартал»

3. В ЖК «Городской Романс»

4. Около EXPO 2017

Самой короткой доставкой с помощью сервиса «Яндекс Go» в Нур-Султане стала поездка по улице Куйши Дина — в Центр аллергологии (улица Куйши Дина, 2) передали документы из дома №1 на этой же улице. Маршрут в 857 метров занял всего 5 минут.

Помимо повышенного спроса на доставку в отдельных районах, в «Черную пятницу» люди выбирали непривычное время для получения заказов. В этот день большинство покупателей хотели видеть курьера с их покупкой утром с 09:00 до 11:00 или днем с 15:00 до 17:00. Еще один всплеск заказов был в 22:00.

В обычные дни видна привязка к рабочему графику: в две предыдущие пятницы, 20 и 13 ноября, самая большая плотность заказов наблюдалась с 10:00 до 12:00 и в конце рабочего дня, с 17:00 до 20:00.

В «Черную пятницу», как и в любой другой день, доставку можно заказать прямо из приложения «Яндекс Go». Партнеры сервиса помогут довезти не только небольшие покупки, но и мебель, строительные материалы, а также тяжелые товары из супермаркета.