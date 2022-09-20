Добро пожаловать на борт: что общего у Chery Tiggo 8 PRO MAX и самолета

Презентация флагмана автомобильного бренда Chery прошла в новом формате. Кроссовер представили известные блогеры и автоэксперты — Диас Валихан и Тимур Мустафаев.

Ожидается, что в 2025 году автомобили Chery начнут производить в Казахстане. В сентябре «Астана Моторс» подписала меморандум с автомобильным концерном Chery Automobile Company. В конце 2022 года в Индустриальной зоне Алматы начнется строительство мультибрендового автомобильного завода полного цикла. Президент Astana Group Нурлан Смагулов подчеркнул важность этого события.

Нурлан Смагулов, Президент Astana Group

Китайские автобренды быстро прогрессируют технически, их популярность в мире активно растет. Мы видим высокий потенциал для развития бизнеса и инвестируем порядка 200 миллионов долларов в организацию производства высокотехнологичных автомобилей ведущих брендов Китая в Казахстане.

Продажи автомобилей Chery начались в Казахстане с декабря прошлого года. И уже с первых месяцев автолюбители проявили большой интерес к бренду и высокотехнологичным автомобилям с ярким дизайном, большим набором опций, хорошим соотношением цены и качества.

Нурлан Шамгонов, директор First Motor Group официального дистрибьютора Chery в Казахстане (входит в состав «Астана Моторс»)

Сегодня мы презентуем флагман нашей линейки — Chery Tiggo 8 PRO MAX, абсолютно новый полноприводный кроссовер. Я верю, что эта модель совершит революцию на автомобильном рынке Казахстана и станет подарком для наших автолюбителей.

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 PRO MAX сравнивают с воздушным судном не случайно. В «сердце» кроссовера — турбина, созданная компанией Honeywell, которая разрабатывает двигательные установки для самолетов. Кроме того, первая ассоциация, возникающая за рулем автомобиля — «как в самолете». Все эти экраны и системы, голосовой помощник, аналог «автопилота» при парковке. А уровень комфорта можно сравнить с бизнес-классом современного авиалайнера — как для водителя, так и для всех его пассажиров.

Стоимость автомобиля начинается от 18,9 миллионов тенге. Внешний вид, интеллектуальная начинка, премиальный салон от дизайнеров Jaguar и пятизвездочный уровень безопасности делают его серьезным конкурентом для автомобилей из более высокого ценового сегмента.

Chery Tiggo 8 PRO MAX — первый полноприводный автомобиль бренда, представленный в стране. А еще это самый быстрый кроссовер своего класса! Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 8,5 секунд, предельная скорость — 195 км/ч.

После эффектной презентации гости начали знакомство с кроссовером. Вот их первые отзывы.





Асель Сагатова, актриса

Здорово, что у нас на рынке появился новый автомобиль, семейный, семиместный, что очень важно, потому что не так много таких автомобилей семейного типа. Я сразу стала смотреть, где будут сидеть мои дети. Автомобиль мне понравился. А еще он со мной разговаривал! Это впечатляет.

Куаныш Оспанбеков, бизнесмен

За последние пять лет в китайской автомобильной отрасли большие изменения. Я сравнивал китайские и корейский рынки, заметно возрос акцент на технологичность, прогресс, особый подход к качеству. В будущем это может стать хорошей альтернативой многим брендам, присутствующим на казахстанском рынке. Я взял бы себе Chery как дополнительную машину, как второй автомобиль. Есть автомобили для души, есть автомобили для отдыха, а есть автомобили для семьи. Для семьи стоит взять новый Chery Tiggo 8 Pro Max.





Впрочем, один тест-драйв лучше тысячи слов. Пройти его можно в любом дилерском центре в вашем городе: в Астане, Алматы (в том числе в новом Mycar Almaty), Шымкенте, Костанае, Уральске, Актобе, Атырау, Караганде, Павлодаре.

До конца года откроются еще восемь дилерских центров Chery — еще один в столице, а также в городах Актау, Жезказган, Кокшетау, Кызылорда, Тараз, Усть-Каменогорск и Петропавловск.

Более подробную информацию о Chery в Казахстане можно узнать в круглосуточном контакт-центре «Астана Моторс» 7007.















